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生趣是甚麼一回事

副刊版 2023/08/03

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終於到我中了流感，那天去了個人多密集的地方，歸家途中已感頭痛，晚上開始發冷。翌日咳嗽和喉嚨痛，每吞一啖口水便如刀割，人坐不起來，連稿都寫不了，從未試過這境況，名副其實病到「死死下」。自己試過才知，這期流感病毒實在兇猛，大家去到人多密集的地方，要好好保護自己，必要時要戴上口罩。

患流感頭兩天，人企不穩、腦不運作，咳到聲沙如老牛。就這樣，我留在家中整整一星期，正值書展期間，原本想帶點精美點心慰勞一下出版社的工作人員，結果莫講話去會展，連行出門口都無力。於是乎，今年的書展，身為作者的我，人無到、相無影，亦沒有跟有心來買書的讀者見面，而其他工作如講座和錄影，統統要改期。

既來之，則安之，既然病了，急也沒有用，我即管觀察自己的身體如何及何時復原過來。有時人一生病，就想立刻無事，其實這樣也挺難為自己身體的，要知道，身體正在努力打仗，需要一點時間，最緊要是要對自己的身體有信心，相信會好起來。

小病是福，這樣才會記得平時原來多幸福。在發病最嚴重的那幾天，我人生別無他求，只希望吞口水時，喉嚨會不痛而已。平時為食的我，當連吞啖口水都痛如刀割時，飲食已變成一種奢侈。又，病到腳軟時，望着家中的跑步機，忽然覺得能在上面慢慢步行，已經非常感恩。想起張愛玲的一句話：「清堅決絕的宇宙觀，不論是政治上的還是哲學上的，總未免使人嫌煩。人生的所謂『生趣』全在那些不相干的事。」人生的生趣呀，不用甚麼大事襯托，能食能瞓能走、能吞咽自如，已是擁有最好的資本了，生趣就是這麼簡單。非常感恩在我最忙的時候病倒，焗住把所有事情停下，然後發現平時忙到忘記跟自己的身體說聲「辛苦晒！」、「你還好嗎？」、「多謝你！」

人久不久來一場小病，才會記起人生的生趣是甚麼一回事。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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