企業家變投資人 家業精神全面傳承

特首李家超日前出訪東南亞三國包括新加坡，該國與香港都一樣積極發展家族辦公室業務，再度引起大家對家族辦公室的關注。筆者在本欄討論家族辦公室最新文章《家族企業到企業家族切合時代需要》（刊於7月20日本欄），分析了「家族企業」演化成「企業家族」的發展邏輯。

企業家族為家族企業的2.0版本，在2.0版本上，還有進步發展走向家族3.0版本--即家族辦公室。梳理了這一條發展軌迹，相信對香港積極推展家族辦公室業務有一定啟發與幫助。

守業到創業 擺脫惰性發掘機遇

家族發展到企業家族的階段，原來家族企業的成員從「守業」到「創業」，以「創業精神」，把家族企業從單一核心業務經營的結構，打造成一個規模巨大、業務多元化和治理專業化的財團。到此階段之後，如何進行下一階段的發展，無疑成為「企業家族」的一個重要議題。對此，我們不妨首先從家族企業的傳承初衷進行探討。

從傳承的角度分析，究竟傳承所傳的是甚麼？直接的答案可以說是「傳家業」。然而，如今時代的發展瞬息萬變、產品和服務的生命周期也愈來愈短、面對較以往更多和更巨大的短、中，長期的內部與外部挑戰；加上目前科技以非常快的速度向前飛躍，家族企業的發展與傳承，能夠成為百年老店於不墜，當然理想不過。但若果無法克服或缺乏信心克服如此眾多的挑戰和風險，如何「傳家業」，就必須作出與時並進的考量和決策。

中國有一句古老智語，「授人以魚，不如授之以漁」，意思是說，送給別人一條魚，只能解其一時之飢，只有教曉其捕魚方法，才能長治久安。這番道理也可應用到「傳家業」身上。「傳家業」其實只是給家族後人成員「授之以魚」，那些二代或三代繼承人深信，家業遲早由其掌控，是企業家族日後的必然財富擁有人，一旦有這種觀念，他就會很難有具備敢於冒險、勇於創新，積極向市機尋覓盈利機會的「企業家精神」。

如果家族家業的第二代或第三代繼承人既沒有企業家精神，又缺乏才幹，在這種情況下，加上今日的時代，正如上文所分析，信息傳播瞬息萬變、大國地緣政治博弈尖銳、產品和服務在科創和創新變化迅速下，生命周期愈來愈短，一旦未能克服困難與風險，不排除最終或把家業敗光。

可以說，「傳家業」很有機會把二三代繼承人變成一個缺乏企業家精神的「惰性人」--對這類「惰性人」來說，面對今日時代的萬千變化，很多情況下只會被動地承受風險的衝擊，很少能夠主動地握夠機遇，發揮出企業家的精神。機械式的「傳家業」，其實反映了中西文化的一些差異。東方人尤其是中國人多以無償「傳家業」的方式，西方人則往往以另一種方式進行傳承，即不會無條件給予了後輩財產，而是要求繼承者用自己的錢或向家族借錢的方式「投資」以至控制企業。

亦即家族下一代成員並非一出生，就必然擁有龐大的財富資源，他們必須有償的付出才能獲得企業控制權。這樣做的好處，就是令家族企業的下一代，擺脫「惰性人」的習性，一切都不能「不勞而獲」，有責任感和壓力感，保持積極的、主動的、勇於及敏於發掘市場機遇的企業家精神。這一點實在值得華人家族企業借鑑。

納外部賢才 家族事業專業化

另一種做法，是鼓勵下一代「另起爐灶」，家族提供下一代家族成員小額啟動資金，成為下一代創業的投資人（LP，有限合夥人），也可以是債主。讓其發展一些與核心業務無關的事業，培養下一代的企業家精神，使家族慢慢走向2.0版本，即企業家族。當然，下一代也可發展與家族企業核心業務相關的產業，比如上下游企業。做得好的話，下一代所發展出來的「新爐灶」，其業務可以同原家族企業的業務產生協同效應，讓原家族企業的發展與傳承，有更大的靱性和更堅實的基礎。這樣家族作為投資人，何樂而不為？

不過，不管是下一代發展與原家族核心業務不同的業務，形成企業家族，抑或發展與原家族企業核心業務相關連的上下游業務，這個原家族企業的下一代，雖然都可能延續企業家精神，但畢竟始終還是在「經營企業」。經營企業始終要面對上文所指出當今時代的種種內外部風險。

要根本紓解這個「困局」，把家族企業得來的家業，能夠持之更久遠，便是向家族辦公室的方向發展。企業家由一綫退居二綫，由原本的企業家和管理者，變成投資人，以企業家獨到的眼光投資各類型企業，廣納賢才，讓更有才幹的人才管理企業，把家族的事業「專業化」。「專業化」最大的好處，是擴大和優化了家族控制的企業的人才庫。

家族辦公室3.0 兼重社會責任

每個家族，無論是家族企業抑或企業家族，家族成員始終有限。若然能夠廣納外部英才為己用，跳出傳統家族企業人才庫的有限框框，在保持企業家精神的基礎上，家族下一代轉變成優秀的投資人，一個具備企業家精神的投資人，最終對家族家業的傳承，發揮出更大鞏固作用。

然而，用家族的資金進行專業化投資，這其實就自動演化成為家族的3.0版本--家族辦公室。家族成為專業並且具有社會責任的時代投資者，講求利潤，同樣講求價值投資，重視環境、社會和企業管治（ESG），把家族的價值融入到對社會的貢獻之中，進行全面的有效傳承；以專業投資者的心態和能力，來成就家族事業和企業家精神的永續傳承。