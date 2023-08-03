YouTube自動生成摘要 助用戶決定是否觀看

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行政人員版 2023/08/03

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Google早前宣布了一項Play商店的新功能，通過生成式AI總結應用程式的用戶評論。Google旗下的YouTube將進一步擴展類似的自動生成摘要功能，測試利用AI總結影片內容，幫助用戶決定是否值得

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