YouTube自動生成摘要 助用戶決定是否觀看 行政人員版 2023/08/03 分享： 分享： Google早前宣布了一項Play商店的新功能，通過生成式AI總結應用程式的用戶評論。Google旗下的YouTube將進一步擴展類似的自動生成摘要功能，測試利用AI總結影片內容，幫助用戶決定是否值得 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Adobe蘋果等科企組聯盟 推動3D生態系統標準化 今日 Adobe蘋果等科企組聯盟 推動3D生態系統標準化 Sony預告解放PS5兩功能 支援杜比全景聲SSD加至8TB 2023/08/02 Sony預告解放PS5兩功能 支援杜比全景聲SSD加至8TB Android地震警報失效 Google：僅作輔助服務 2023/08/02 Android地震警報失效 Google：僅作輔助服務 Twitter易名X 觸發微軟Edge詐騙警示 2023/08/01 Twitter易名X 觸發微軟Edge詐騙警示 NASA推自家串流平台 標榜無廣告完全免費 2023/08/01 NASA推自家串流平台 標榜無廣告完全免費 科技行業 YouTube 人工智能 創新科技及應用 Google