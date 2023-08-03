Adobe蘋果等科企組聯盟 推動3D生態系統標準化 行政人員版 2023/08/03 分享： 分享： 3D技術漸成為內容及藝術創作重要一環，為3D生態系統標準化，Adobe、蘋果（Apple）、NVIDIA、Pixar和Autodesk宣布，與Linux基金會附屬機構聯合開發基金會合組聯盟AOUSD。 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 YouTube自動生成摘要 助用戶決定是否觀看 今日 YouTube自動生成摘要 助用戶決定是否觀看 Sony預告解放PS5兩功能 支援杜比全景聲SSD加至8TB 2023/08/02 Sony預告解放PS5兩功能 支援杜比全景聲SSD加至8TB Android地震警報失效 Google：僅作輔助服務 2023/08/02 Android地震警報失效 Google：僅作輔助服務 Twitter易名X 觸發微軟Edge詐騙警示 2023/08/01 Twitter易名X 觸發微軟Edge詐騙警示 NASA推自家串流平台 標榜無廣告完全免費 2023/08/01 NASA推自家串流平台 標榜無廣告完全免費 科技行業 服務 產品 Apple 3D NVIDIA Linux 商業