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Adobe蘋果等科企組聯盟 推動3D生態系統標準化

行政人員版 2023/08/03

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3D技術漸成為內容及藝術創作重要一環，為3D生態系統標準化，Adobe、蘋果（Apple）、NVIDIA、Pixar和Autodesk宣布，與Linux基金會附屬機構聯合開發基金會合組聯盟AOUSD。

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