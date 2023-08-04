HairCoSys研「髮」新概念 推動預防脫髮 運用AI首創全方位「髮檢App」 

▲ HairCoSys Limited創辦人兼行政總裁黃浩然希望自己開發的「髮檢App」能夠幫助更多人盡早預防和解決各種髮質和頭皮問題。

香港經濟日報企業大獎2023：傑出創新科技企業



近年人工智能（AI）發展迅速，有人視之為危機，但卻有人視之為商機！初創企業HairCoSys Limited創辦人兼行政總裁黃浩然（Michael）便把AI帶進護髮領域，並首創AI系統去識別頭髮、頭皮狀況及脫髮徵象，只要一App在手，就可以隨時隨地檢查自己頭髮健康狀況，接收由AI提供的全面護理方案。憑着創新意念，更榮獲香港經濟日報企業大獎的「傑出創新科技企業」獎項。



「自拍」啟發創新概念



香港生活壓力大，不少人都面對着脫髮的煩惱，嚴重起來更會影響儀容。Michael表示，當初開發「髮檢App」的概念，便是源於一次跟朋友「自拍」時發現朋友開始脫髮。Michael回憶道：「有次與一大班朋友自拍，從高角度拍照，當大家一起向上看畫面，怎料就拍到其中一位朋友頭頂的頭髮很稀疏，朋友表示驚訝，因日常拍照根本沒有發現，但從高角度selfie就看得一清二楚！於是就啟發我利用手機程式進行脫髮初步診斷這個想法。」

▲ 憑着創新意念，HairCoSys Limited創辦人兼行政總裁黃浩然榮獲香港經濟日報企業大獎的「傑出創新科技企業」獎項。

AI偵測頭髮頭皮 提供全方位解決方案



Michael研發髮檢App的另一契機，就是從父親的護髮品牌生意中，體會到「預防勝於治療」，「頭髮和身體健康一樣，需要在脫髮初期及早發現並處理。我希望做到全球首個全方位『髮檢App』，讓用戶可以隨時隨地自行檢測頭髮及頭皮，並獲得個人化推介洗護髮產品及護理服務，讓更多人接觸護髮常識，趁年輕時開始護理好頭髮。 」

Michael表示，用家只要利用手機拍攝頭部幾個角度，AI就可以分析出脫髮徵象，例如髮線後移、M字額以及頭頂的頭髮密度等。如配合專業鏡頭拍攝頭皮，AI還可以「量化』出頭髮數量和粗幼度，連白髮數量都一目了然。另外，各種頭皮症狀如頭油、頭瘡、頭皮屑等常見毛病，HairCoSys的AI都可以偵測到。「由拍照到利用手機進行初步判斷，以大數據深入分析，再提議最適合的改善方案，一脈相承，方便易用，希望更多人受惠。」



由零開始 逾100萬相片逐一分析



憑藉家族擁有多年護髮經驗，在進行研發時，他就搜集了超過100萬張頭髮和頭皮的照片，根據護髮專業知識，建立機器學習模型，整個過程無論由學習模型到演算分析都由大數據專家給予意見和指導，務求達到最精準的程度。

獲得今天的成果，Michael坦言得來不易，他指出，由於新概念要由零開始，所以剛開始時困難重重，但憑着化危為機的正面心態，經過近兩年的努力，逐步跨越障礙，終於取得今天的佳績。「最大困難是我們的數據量龐大，要逐張逐張相進行分類、分析，然後再經過不同的方法處理過才可以採用。」



善用AI改善生活質素



近年AI已被廣泛使用於不同層面和用途，不少人認為AI迅速發展會對人類帶來威脅，但對Michael來說，AI帶來的是機遇，只要用得其所，甚至可以用於改善我們的生活質素。他指出，在這個講求可持續發展（SDG）的年代，AI和可持續發展其實可以互相應用。Ｍichael稱：「HairCoSys這個App可以幫助提升業界人員的專業程度，亦可輔助業務發展。HairCoSys的AI技術可以讓他們獲得更多頭髮健康數據和客觀分析產品及服務效果，發掘更多增值服務給顧客。

今次獲頒『傑出創新科技企業』獎，讓我更有信心繼續為頭髮業界努力。將來我們希望能夠把香港的創科技術拓展到大灣區甚至全世界，建立一個全球性的頭髮資料庫，為各地更多人提供不同的護髮產品和提供相關服務，幫助更多有需要的人。」

▲ 早前Michael亦有參加首屆「香港國際創科展」(InnoEX) ，展出其研發的「髮檢App」。

香港經濟日報企業大獎2023網站：bit.ly/HKET_Excellence_Awards



(特約)