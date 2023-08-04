盧瀚霆．靈蛇上身 BVLGARI秋日袋表

身為LVMH集團的成員，縱使銷售的產品性質相同，但市場定位都會略有不同，就以Tiffany & Co.和BVLGARI為例，前者美國氣息濃厚走美式經典路綫，反觀後者有着濃烈得化不開的意式格局，近年更積

...