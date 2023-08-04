盧瀚霆．靈蛇上身 BVLGARI秋日袋表 副刊版 2023/08/04 分享： 分享： 身為LVMH集團的成員，縱使銷售的產品性質相同，但市場定位都會略有不同，就以Tiffany & Co.和BVLGARI為例，前者美國氣息濃厚走美式經典路綫，反觀後者有着濃烈得化不開的意式格局，近年更積 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : Fashion 最新專欄文章 更多 七夕中國情人首選 今日 七夕中國情人首選 2022/23 Metiers d'art collection CHANEL西非達卡的袋表 2023/07/28 2022/23 Metiers d'art collection CHANEL西非達卡的袋表 Tod's 的早秋限定 2023/07/21 Tod's 的早秋限定 Jane Birkin她的姓氏是Hermes 手袋的名字 2023/07/21 Jane Birkin她的姓氏是Hermes 手袋的名字 BV天價矽膠手袋 LV價位上試100萬歐元 2023/07/14 BV天價矽膠手袋 LV價位上試100萬歐元 時裝服飾 時裝服飾種類 手袋 珠寶 消費資訊