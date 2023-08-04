KEF X LOTUS跨界聯乘 推出英國賽車綠版LS60 Wireless 副刊版 2023/08/04 分享： 分享： 兩年前，同是英國的跑車品牌LOTUS叩門邀約合作，聯袂KEF多年製作高質音響系統的心得，為旗下跑車提供專屬音響裝置。去年適逢KEF 60周年，品牌推出LS60 Wireless座地式音響省靚招牌；今年 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : Home 最新專欄文章 更多 CASETiFY 手機上的新世紀福音戰士 2023/07/14 CASETiFY 手機上的新世紀福音戰士 Magritte╳LALIQUE 超現實主義水晶 2023/07/14 Magritte╳LALIQUE 超現實主義水晶 歐化傢俬 飽覽 最佳意．德傢俬 2023/06/23 歐化傢俬 飽覽 最佳意．德傢俬 張敬軒都Buy Montblanc圖書館概念限定店 2023/06/09 張敬軒都Buy Montblanc圖書館概念限定店 SWAROVSKI × Marvel 倒立水晶蜘蛛俠 索價20萬 2023/05/26 SWAROVSKI × Marvel 倒立水晶蜘蛛俠 索價20萬