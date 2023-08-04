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KEF X LOTUS跨界聯乘 推出英國賽車綠版LS60 Wireless

副刊版 2023/08/04

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兩年前，同是英國的跑車品牌LOTUS叩門邀約合作，聯袂KEF多年製作高質音響系統的心得，為旗下跑車提供專屬音響裝置。去年適逢KEF 60周年，品牌推出LS60 Wireless座地式音響省靚招牌；今年

...

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