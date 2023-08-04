  • 30°C
香港時間 : 2023804日 (週五) 01:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

要聞
評‧析‧天下
金融
中國
國際
投資理財
地產
港聞
政治
評論
行政人員
工商
副刊
置業家居
投資理財周刊
昔日新聞

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

跳出香港 曼谷精品酒店 X 珠寶品牌RAVIPA下午茶

副刊版 2023/08/04

分享：

分享：

下午茶一向是港人熱愛的打卡時段，通關後，要歎Afternoon Tea已不用局限於香港，跳出去港人愛蒲的曼谷，更可以一嘗精品酒店137 Pillars Suites & Residences

...

欄名 : Travel

最新專欄文章 更多

住進摩登版希臘衞城 安縵酒店集團新貴俯瞰愛琴海
2023/05/12
住進摩登版希臘衞城 安縵酒店集團新貴俯瞰愛琴海
澳門巴黎人巨型花海裝置 打卡必影50朵5米高鬱金香
2023/04/21
澳門巴黎人巨型花海裝置 打卡必影50朵5米高鬱金香
Anantara進軍歐洲版圖 尼斯新酒店重現古迹情懷
2023/03/31
Anantara進軍歐洲版圖 尼斯新酒店重現古迹情懷
六善酒店首度進駐意大利羅馬 鄰近萬神殿打造城市綠洲
2023/03/03
六善酒店首度進駐意大利羅馬 鄰近萬神殿打造城市綠洲
澳門倫敦人 必吃3間餐廳 魔術互動甜品體驗
2023/03/03
澳門倫敦人 必吃3間餐廳 魔術互動甜品體驗
曼谷 酒店 珠寶 下午茶 創業 中國 品牌 餐廳 美食 新加坡

上一篇文章

為女子世界盃2023 護航HUBLOT

下一篇文章

七夕中國情人首選

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？