跳出香港 曼谷精品酒店 X 珠寶品牌RAVIPA下午茶 副刊版 2023/08/04 分享： 分享： 下午茶一向是港人熱愛的打卡時段，通關後，要歎Afternoon Tea已不用局限於香港，跳出去港人愛蒲的曼谷，更可以一嘗精品酒店137 Pillars Suites & Residences ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : Travel 最新專欄文章 更多 住進摩登版希臘衞城 安縵酒店集團新貴俯瞰愛琴海 2023/05/12 住進摩登版希臘衞城 安縵酒店集團新貴俯瞰愛琴海 澳門巴黎人巨型花海裝置 打卡必影50朵5米高鬱金香 2023/04/21 澳門巴黎人巨型花海裝置 打卡必影50朵5米高鬱金香 Anantara進軍歐洲版圖 尼斯新酒店重現古迹情懷 2023/03/31 Anantara進軍歐洲版圖 尼斯新酒店重現古迹情懷 六善酒店首度進駐意大利羅馬 鄰近萬神殿打造城市綠洲 2023/03/03 六善酒店首度進駐意大利羅馬 鄰近萬神殿打造城市綠洲 澳門倫敦人 必吃3間餐廳 魔術互動甜品體驗 2023/03/03 澳門倫敦人 必吃3間餐廳 魔術互動甜品體驗 曼谷 酒店 珠寶 下午茶 創業 中國 品牌 餐廳 美食 新加坡