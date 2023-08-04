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七夕中國情人首選

副刊版 2023/08/04

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今天高級時裝品牌對於中國這個市場絕不怠慢，無論是頂級時裝品牌，又或是早在歐美已經人氣滑落無人問津的，只要能夠登陸國內市場的都幾乎可以獲得不俗佳績。因此，為了更加「照顧」這個生金蛋的市場，七夕情人節將到

...

欄名 : Fashion

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