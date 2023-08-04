七夕中國情人首選 副刊版 2023/08/04 分享： 分享： 今天高級時裝品牌對於中國這個市場絕不怠慢，無論是頂級時裝品牌，又或是早在歐美已經人氣滑落無人問津的，只要能夠登陸國內市場的都幾乎可以獲得不俗佳績。因此，為了更加「照顧」這個生金蛋的市場，七夕情人節將到 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : Fashion 最新專欄文章 更多 盧瀚霆．靈蛇上身 BVLGARI秋日袋表 今日 盧瀚霆．靈蛇上身 BVLGARI秋日袋表 2022/23 Metiers d'art collection CHANEL西非達卡的袋表 2023/07/28 2022/23 Metiers d'art collection CHANEL西非達卡的袋表 Tod's 的早秋限定 2023/07/21 Tod's 的早秋限定 Jane Birkin她的姓氏是Hermes 手袋的名字 2023/07/21 Jane Birkin她的姓氏是Hermes 手袋的名字 BV天價矽膠手袋 LV價位上試100萬歐元 2023/07/14 BV天價矽膠手袋 LV價位上試100萬歐元 時裝服飾 時裝服飾種類 手袋 鞋履 GUCCI 消費資訊 情人節