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Asia's 50 Best Bars 香港Coa連續3年評為The Best Bar in Asia

副刊版 2023/08/04

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通關後，大家都往外飛，而亞洲地區是香港人的首選旅遊點。最近，Asia's 50 Best Bars 頒獎典禮在香港舉行，除了香港的酒吧 Coa，連續 3 年獲評為 The Best Bar in

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欄名 : Wine

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