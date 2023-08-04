Asia's 50 Best Bars 香港Coa連續3年評為The Best Bar in Asia 副刊版 2023/08/04 分享： 分享： 通關後，大家都往外飛，而亞洲地區是香港人的首選旅遊點。最近，Asia's 50 Best Bars 頒獎典禮在香港舉行，除了香港的酒吧 Coa，連續 3 年獲評為 The Best Bar in ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : Wine 最新專欄文章 更多 大洋郵輪推珍稀葡萄酒系列 可享高達1,600美元免費岸上觀光 2023/07/14 大洋郵輪推珍稀葡萄酒系列 可享高達1,600美元免費岸上觀光 破格囚犯酒莊 與日本書道家聯乘推限量版 2023/07/07 破格囚犯酒莊 與日本書道家聯乘推限量版 Macallan x 攝影師創作3幅作品 展現Double Cask Collection色彩魅力 2023/06/16 Macallan x 攝影師創作3幅作品 展現Double Cask Collection色彩魅力 馬爾代夫酒店推出二人套餐 品試海底陳年Dom Perignon香檳 2023/06/02 馬爾代夫酒店推出二人套餐 品試海底陳年Dom Perignon香檳 因畢彼特之名 Fleur de Miraval Rose 香檳 ER3 2023/05/26 因畢彼特之名 Fleur de Miraval Rose 香檳 ER3 酒吧 亞洲 香港 日本 新加坡 東京 泰國 雞尾酒 首爾 曼谷