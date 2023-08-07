最近數年，甲廈租務空置率持續上升，就算中環也不例外，發展商、大業主紛紛各出奇招搶租客，而新落成的甲廈也因應自身的特色、配套，有截然不同的命運。從租務情況分析，即使並非位於傳統核心商業區（CBD），只要甲廈營運上有新思維，而且揉合環保、可持續發展、創新、健康等元素，出租情況往往更佳，尤其是目前市道開始復甦的階段。

據仲量聯行最新發表的《香港地產市場觀察》顯示，愈來愈多企業更注重可持續和健康的辦公環境。該行統計去年下半年至今年5月底期間，租用15,000平方呎以上樓面的新租賃及擴張的成交數據，發現當中約52.8%租用綠色商廈。該行分析指，愈來愈多租戶將可持續發展及員工的身心健康置於公司未來地產策略部署的核心，並願意承擔環境及社會責任。

這現象出現的成因，主要與環境、社會和企業管治（ESG）投資興起有關。由於ESG已是大勢所趨，所以無論甲廈業主也好、不同產業租戶也好，唯有持續實踐ESG。

雖然愈來愈多本地發展商重視ESG，但往往較重視環保部分，通常會為甲廈申請行內知名的綠色建築認證，如LEED、BEAM等，而其他方面則相對乏善足陳。不過，有發展商看準這問題，積極推動創造共享價值。



引進文藝健康活動 滿足租戶疫後需要



其中新世界發展（00017）旗下K11 ATELIER King's Road是較成功例子。值得留意的是，大廈於2019年底交付使用，正值甲廈寒冬期，但憑這營運手法突圍，更成為部分業主學習對象。

▲ 國際護膚品牌歐舒丹（L'OCCITANE）執行董事、副主席及行政總裁Andre Hoffmann認為大廈是綠色建築，並設節能減碳設施，與公司重視環保及可持續發展的理念一致。

K11 ATELIER King's Road毗鄰港鐵鰂魚涌站與中環灣仔繞道，樓高26層，總樓面面積約440,000平方呎，是首幢獲三大最高級別建築認證的大廈。有別一般甲廈，K11 ATELIER King's Road採用三維立體設計，多出的立面種滿植物，另有多項環保及可持續發展設計，如頂樓配備了全亞洲及澳洲最大的混合太陽能和熱能板。

▲ 新世界資產及房地產組合管理總經理林浩文指大廈出租率超過八成，目前約半數租戶來自市場媒體企業、科技公司及跨國企業。圖右起︰K11 ATELIER租務部總經理翟毅賢、林浩文及K11 ATELIER租務部助理總經理田家樂。

在環保設備方面，K11 ATELIER King's Road具有優勢，但近幾年落成的甲廈，也有不同的環保及可持續發展設計。新世界資產及房地產組合管理總經理林浩文坦言，對跨國企業、中資公司來說，現在甲廈只講環保不足夠，尤其疫情之後，租戶更重視健康元素，所以業主要有新管理思維，不應視甲廈是純辦公的地方，要與所在的社區連繫起來，所以不時在大廈二樓K11 HACC舉辦藝術展覽，另在天台舉辦音樂會、瑜伽班等，並邀請租客參加，就算沒有舉辦活動，天台的空中花園亦開放予租戶休憩。

他又透露，目前大廈出租率超過八成，料今年底可升至逾九成，而目前約半數租戶來自市場媒體或市場推廣的企業，而中港通關之後，大廈亦吸引Web3概念的科技公司，預計未來數月，將有更多科技公司、跨國企業進駐。而K11 ATELIER King's Road位處於港島東優越地理位置，因此成功吸引跨國公司進駐，如國際護膚品牌歐舒丹（L'OCCITANE）。



港島東配套成熟 性價高吸跨國企業



萊坊估價及諮詢部高級董事方耀明說，近年有不少新甲廈落成，比起原先的供應，多了不少獨特元素，所以往往吸引國際品牌進駐。而選址方面，鰂魚涌至港島東一帶配套成熟，而且整區已成形，有不錯前景，因此吸引不少企業進駐。雖然租金不是全港島最平，但比中上環、灣仔、銅鑼灣一帶吸引，性價比相對地高，故吸引跨國企業。

▲ K11 ATELIER King's Road位處港島東優越地理位置，半數租戶來自市場媒體或市場推廣企業。

歐舒丹執行董事、副主席及行政總裁Andre Hoffmann透露，公司亞太區總部原本設於中環，其後因擴充，需要更大地方，故遷往銅鑼灣，而今次搬到鰂魚涌，承租K11 ATELIER King's Road，皆因大廈提供更開放及靈活辦公空間，而且是新落成，交通亦方便，在港島區甚為罕有。另一方面，大廈是綠色建築，有不少節能減碳設施，與公司重視環保，可持續發展的理念一致，同時又會舉辦不同活動，如城市農耕和可持續食品工作坊，讓同事積極投入可持續發展。



嶄新租賃模式 善用企業生態圈優勢



事實上，新世界近年加強「軟件」配套，如早前推出「創造共享價值租賃」計劃，為租戶及其員工，提供有關可持續發展的學習機會與實踐活動，當他們達致某個預設的可持續發展指標，有關租戶即可獲取K Dollar，供其員工於新世界生態圈內的參與商戶，當作現金即時消費。

這種嶄新的租賃模式，愈來愈受市場重視，亦成為不少業主的仿傚對象，並演變成不同版本。說到底，新世代的甲廈不能再只單純考慮商業層面，還要揉合環保、可持續發展、創新、健康等元素，以提升自身競爭力。雖然這些元素以往不太被普羅大眾、甚至是部分業主重視，但隨着ESG盛行，情況已逆轉，而近年租賃情況已反映這轉變，當初無視這些元素的業主，亦開始考慮翻新大廈，以迎合新需求。

▲ 新世界重視項目與社區連繫，不時在項目的天台空中花園舉辦音樂會及瑜伽班等活動。