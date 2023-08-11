全新建行(亞洲)尖沙咀旗艦分行 綠色文藝形象呈獻尊尚理財體驗

建行(亞洲)瞄準中港兩地富裕客群對財富管理及跨境理財的需求，在多個主要商業核心區設立大型旗艦分行，致力打造成高端客戶理財服務中心，以及跨境財富管理中心。早前，建行(亞洲)位於尖沙咀的全新旗艦分行正式投入服務，進一步完善服務網絡，為中港尊尚客戶帶來更優越的服務及價值。

▲ 位於尖沙咀的九龍區首間旗艦分行正式投入服務，進一步完善銀行服務網絡。

內地客戶增74% 創造跨境理財需求



在2023年上半年，建行(亞洲)新開立個人賬戶客戶數量較去年同期增長44%，其中內地客戶增長達74%；同時，內地客戶新開立綜合理財賬戶較去年同期增長25倍。而內地客戶2023年上半年的年化新保費亦比2019年疫情前同期增幅逾1倍，本地客戶透過新推出的在港見證開立建行賬戶的需求亦有可觀的增幅。

建行(亞洲)副行長陳麗明女士表示：「建行(亞洲)致力於滿足香港和內地特別是粵港澳大灣區客戶的財富管理和跨境金融服務需要。客戶現可在地理位置優越和環境嶄新舒適的尖沙咀旗艦分行，享受由建行(亞洲)財富管理專家提供的專業財富管理和跨境金融服務。隨着九龍區首間旗艦分行投入服務，連同港島區中環、灣仔及銅鑼灣3間旗艦分行，建行(亞洲)為高端客戶及大灣區跨境銀行服務客戶構建全面的服務網絡，覆蓋客戶各種理財需要，創造更大價值。」

▲ 建行(亞洲)副行長陳麗明女士表示建行(亞洲)致力於滿足香港和內地特別是粵港澳大灣區客戶的財富管理和跨境金融服務需要。

位處交通樞紐地段 特設三大服務專區



尖沙咀旗艦分行座落於彌敦道86-88A安樂大廈地下及一樓，佔地兩層，面積近10,000平方呎，位處尖沙咀核心地段，鄰近地鐵站及尖沙咀清真寺對面，地理優越，交通便利。作為九龍區的旗艦分行，特設三大服務專區：跨境財富管理中心佔地達3,000平方呎，設有專業環球財富管理團隊為客戶提供貼心及個人化的跨境理財及銀行配套服務；一般銀行服務區為尊貴客戶提供全方位的優質便捷銀行服務；自助銀行服務區的智慧櫃員機協助客戶處理一般賬戶事宜，縮短客戶的等候時間。

▲ 尖沙咀旗艦分行佔地兩層，面積近10,000平方呎，為尊尚客戶提供具私隱度的舒適環境。

▲ 尖沙咀旗艦分行致力打造成高端客戶理財服務中心及跨境財富管理中心。

打造綠色服務空間 自生長植物牆吸睛



新旗艦分行的室內設計令人眼前一亮，為打造更舒適的綠色服務空間，尖沙咀旗艦分行採用綠色概念設計，不僅採用環保節能物料及實施綠色營運措施，更特別在跨境財富管理中心內設置一幅約50平方呎的環保牆，牆身種植了自生長的藻類植物，能減碳減塵，有助淨化空氣，提升室內環境質素，令客戶置身綠意盎然的舒適環境。

▲ 跨境財富管理中心内設置一幅約50平方呎的環保牆。

文化藝術融入生活 親臨分行獲贈禮品



此外，建行(亞洲)一直支持本地展能藝術創作，藉新旗艦分行開幕，建行(亞洲)以「創藝在乎用心 建富只因連繫」的理念，邀請了香港展能藝術會嘅三位藝術家，於分行一樓的跨境財富管理中心展出多幅色彩繽紛、別具特色的畫作，充分展現出他們的正面力量及無限毅力，並透過今次策展將藝術帶進社區，以溫度和服務與客連繫，實踐企業公民責任。建行(亞洲)更將畫作轉化為動態畫像，應用了最新3D融入技術，貫穿連結畫家筆下每個細節和空間，猶如進入畫家的靈魂深處；透過活化畫作內之生命力，令藝術家的創意活現眼前。

為慶祝尖沙咀旗艦分行開幕，建行(亞洲)特別將展能藝術家廖東梅的畫作製成一系列精美的限量陶瓷杯墊，與親臨該分行的客戶*分享藝術文化，達至藝術無界，以心相連。

▲ 建行(亞洲)以「創藝在乎用心 建富只因連繫」理念，一直支持本地展能藝術創作及實踐公民責任。

立即觀看短片，率先感受尖沙咀旗艦分行優越舒適環境及文藝氣息：https://youtu.be/PPt4Td7A1D8



作為扎根香港逾百十年的華資銀行，建行(亞洲)一直致力為客戶提供多元的金融產品和服務。未來，建行(亞洲)將持續不斷創新，提升服務品質，提供更多切合高端客戶及大灣區跨境銀行服務客戶需要的服務，成為高端客戶大灣區銀行服務的首選。