「請解釋為何第一代ADC（即Rova-T），在治療小細胞肺癌上會失敗？」頗深奧的問題，若非專門研究肺癌學者實難解答。不足三十秒，回應有條有理—先說Rova-T是甚麼，再解說小細胞肺癌難治之處，最後作出兩項假設治療失敗的原因。雖未算上乘答案，但也似模似樣，若專科醫生能作此回答，也定可得到七十分或以上。

惟回答者並非醫生，甚至不是人。倫敦開會期間測試一項為研究專用的SPT人工智能，現今已有如此水平，相信推出後加以改進和自我學習，其功能於不久將來定能超越人類。打從六十年代人工智能ELIZA初露頭角，人類不斷幻想和研究，夢想人工智能將有一天能取代人類工作，過往千百部電影也以此為題材。

期望的這一天實則已經來臨，並急速改變人類工作和生活模式，簡單如一封求職信到癌症研究，人工智能均可代勞。但要知道任何工具都是雙刃利劍，有利必有害。人類發明火藥，可以開山劈石，同時也是殺人武器；人工智能幫助人類的同時，也絕對可以是極致命的武器。在俄烏戰事中，時常使用的無人機，已是最佳例子，電腦智能可控制無人機在空中作出花式表演，同時也有能力準確地把炸彈送到指定目的地。這便是Dual-use technology，即是民用軍用兩者皆宜的科技。

人類技術已到臨界點，人工智能這Dual-use technology可繼續為人類謀幸福，但也絕對有能力帶來極大災害，這決定到底在誰人手上？