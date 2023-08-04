  • 30°C
香港時間 : 2023804日 (週五) 01:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

要聞
評‧析‧天下
金融
中國
國際
投資理財
地產
港聞
政治
評論
行政人員
工商
副刊
置業家居
投資理財周刊
昔日新聞

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

雙刃利劍

副刊版 2023/08/04

分享：

分享：

「請解釋為何第一代ADC（即Rova-T），在治療小細胞肺癌上會失敗？」頗深奧的問題，若非專門研究肺癌學者實難解答。不足三十秒，回應有條有理—先說Rova-T是甚麼，再解說小細胞肺癌難治之處，最後作出兩項假設治療失敗的原因。雖未算上乘答案，但也似模似樣，若專科醫生能作此回答，也定可得到七十分或以上。

惟回答者並非醫生，甚至不是人。倫敦開會期間測試一項為研究專用的SPT人工智能，現今已有如此水平，相信推出後加以改進和自我學習，其功能於不久將來定能超越人類。打從六十年代人工智能ELIZA初露頭角，人類不斷幻想和研究，夢想人工智能將有一天能取代人類工作，過往千百部電影也以此為題材。

期望的這一天實則已經來臨，並急速改變人類工作和生活模式，簡單如一封求職信到癌症研究，人工智能均可代勞。但要知道任何工具都是雙刃利劍，有利必有害。人類發明火藥，可以開山劈石，同時也是殺人武器；人工智能幫助人類的同時，也絕對可以是極致命的武器。在俄烏戰事中，時常使用的無人機，已是最佳例子，電腦智能可控制無人機在空中作出花式表演，同時也有能力準確地把炸彈送到指定目的地。這便是Dual-use technology，即是民用軍用兩者皆宜的科技。

人類技術已到臨界點，人工智能這Dual-use technology可繼續為人類謀幸福，但也絕對有能力帶來極大災害，這決定到底在誰人手上？

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

最新專欄文章 更多

福倒是禍
2023/08/03
福倒是禍
黃土高原
2023/07/28
黃土高原
吾非狀元
2023/07/27
吾非狀元
一清二白
2023/07/21
一清二白
控煙不沉默
2023/07/20
控煙不沉默
人工智能 肺癌 癌症 醫生 莫樹錦

上一篇文章

港人熱門手信ROYCE朱古力 今日起開放北海道工廠參觀 製作獨一無二朱古力

下一篇文章

本地新鮮大騸雞

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？