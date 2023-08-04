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名不符實

副刊版 2023/08/04

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上周最高花生指數的新聞，是《Forbes》踢爆香港有位很想打造自己成為「低調富豪」的男士，千方百計地接觸該雜誌，希望可以報道一下他。整篇報道記錄了這位男子向該雜誌做過甚麼，相當富娛樂性。那麼積極地去sell自己是「低調富豪」，結果終於「得償所願」被關注和報道，但由於疑似名不符實，最終只落得一個「Desperately Faking Riches」的標題，可謂尷尬至極。

真正屬於超級富豪級數的，最棹忌自己和家族成員經常受到傳媒注視，一來真正實力雄厚的家族，根本毋須證明自己如何；二來太張揚招搖，惹來大大小小上至不能得罪的勢力，下至想埋身打各種主意的人就更麻煩；三來，做大規模生意的，下下給傳媒「啄住」，有些決定，落實前已被曝光只會壞大事。因此，真正家底深不見底的超級大富豪，公關的作用是適當和適時地抵擋不必要的傳媒曝光。

相反，只有那些財富實力有少少、但又不特別多的，才會千方百計要人知道自己也是城中富豪。他們起用公關，目的跟真正超級大富豪剛剛相反，不是「抵擋」而是「硬銷」。其實，全世界恨上《Forbes》而名不符實的自命「才俊」，年中一籮籮，該雜誌沒將他們個個都列舉出來，卻把這位疑似「Faking Rich」巨細無遺地報道，實在罕見。

根據雜誌的內容列舉，此人為了要躋身億萬富翁之列（但又強調自己是低調的），其種種舉動異於尋常；現在如願登上雜誌了，只不過，內容跟他一直想打造的，剛剛相反而已。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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