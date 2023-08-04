醫療數據跨境流動 推展兩地器官互助

筆者於上周六（7月29日）參加立法會衞生事務委員會的職務考察團，前往廣州國家衞生健康委員會轄下人體組織器官移植與醫療大數據中心進行考察，由委員會主席張宇人議員帶領，並且由中心主任王海波教授全程接待及講解中心的運作。

筆者並非醫療專家，此行除能增廣見聞外，亦希望能夠多了解國家如何利用大數據技術，透過「中國人體器官分配與共享計算機系統」（COTRS），於全國進行器官捐獻及移植的配對工作；再者，亦可以了解在「一國兩制」之下，兩地之間器官捐贈、分配、移植，以及相關制度。

大數據系統 提升效率精準度

王海波主任首先帶我們參觀中心內的「中國器官捐獻與移植發展博物館」，博物館門外掛上已故國學大師饒宗頤老師的墨寶「大愛無疆」，盡顯中國推動人體器官移植工作的初心。而館內展示國家器官移植工作過去60多年一步一步演進的歷史，時到今天這工作已全球矚目。

參觀之後進入講座及討論環節，王主任特別介紹COTRS系統。他指出COTRS是國家器官捐獻與移植工作的核心支柱，透過臨床醫學、公共衞生、計算機科學等跨學科知識，採用大數據分析技術，提升器官分配的效率，並確保分配的科學性和精準度。一路過來COTRS已獲得世界衞生組織（WHO）和世界器官移植學會（TTS）的高度認可。

COTRS系統是國家衞健委確認的唯一官方強制性系統，要求全國遺體器官的捐獻必須通過COTRS進行分配和共享，目的是排除人為操作的風險，並且確保捐贈的器官公平、公正和合法地分配，移植到最有需要的病人身上。另外，COTRS科學委員會每年會根據器官匹配、患者生存率和系統數據分析結果，確保減少浪費器官，拯救更多生命。

王主任多次提到香港嬰兒黎芷希的案例，小芷希去年底出生，因為患有「擴張性心肌病變」，心臟嚴重衰竭；出生初期有一半時間是靠呼吸機、強心藥維持生命，只能躺在病床上，望着醫院天花板。她當時急切需要進行換心手術，可是在香港一直沒有找到適合心臟。有見及此，因應小芷希的緊急情況，特區政府向中央政府求助，懇請允許若在內地出現符合有關醫學需求的腦死亡捐獻者、而內地沒有合適接受者的情況下，協調器官共享，拯救芷希。

請求發出不久，內地政府便發現一名幼童因意外導致頭部創傷，腦幹死亡，而其父母願意無私捐獻心臟。

經中國人體器官分配與共享計算機系統在全國範圍內多輪自動匹配後，確認在內地沒有合適的受贈者的情況之下，內地政府應特區政府的求助，醫療團隊在短時間內進行一連串詳盡全面的醫學分析及配對，包括排斥反應等，內地醫院隨即安排進行手術，取出器官緊急運送到香港，並在器官冷凍的黃金時間內完成跨境運送。小心臟抵港後隨即為小芷希進行換心手術，最後成功地拯救了小芷希的寶貴生命。

小芷希在生命極危急的時候獲得適合的器官當然十分之幸運，黎媽媽以至行政長官，均對捐贈者的無私奉獻感激不已。整個拯救過程分秒必爭，需以最高效率執行任務，針對這一點COTRS系統居功至偉。

小芷希成功獲救 推動兩地協作

系統利用大數據技術解決在器官移植操作上出現的不同複雜問題，例如如何儲存器官捐者的身份、器官的特徵等資料，並且維持保密？如何獲取相關資料，並且進行匹配，精準地找出合適的可移植的器官？如何確保目標器官並不適用於內地等候者？如何實時地進行物流優化運算，找出最佳的輸送方案？如何設計出最有效、最安全的移植手術方案，減低手術失敗率？

依據現場展示COTRS的大數據功能，可得悉每一刻全國器官的儲存量及儲存的醫院、等候器官的人數、已處理的個案等，這些功能有助優化中心的器官捐獻、移植等資訊管理及決策。

「大愛無疆，一命延續一命」，小芷希得到內地器官捐贈，心臟移植手術成功，兩地醫療團隊非常鼓舞，讓香港與內地加倍努力探討推展跨境器官互助機制，透過加強協作，令更多病人有機會延續生命。

生命至上 宜打通電子醫療系統

據悉，建議機制不會影響兩地各自輪候名冊，也不會改變病人輪候器官的優次。當香港（內地）捐贈者的器官無法配對到本地（當地）合適病人時，跨境機制才會啟動。不過，「工欲善其事，必先利其器」，要有效運用跨境機制，COTRS系統尤其關鍵，但香港電子醫療系統似乎還是處於其門外。當中「不得其門而入」的基礎問題包括醫療數據跨境流動仍未打通。為此特區政府必須加大力度爭取。

最後，常言「樹大招風」，中國自願性人體組織器官移植的成就惹來西方國家的妒忌，透過國際傳媒、醫療、學術、科研等界別，不停歪曲事實，散播謠言，詆毁中國。「生命至上」，他們卻以政治凌駕人命，這樣做又於心何忍呢！

▲ 立法會衞生事務委員會職務考察團上周前往廣州國家衞生健康委員會，考察轄下的人體組織器官移植與醫療大數據中心。（政府新聞處圖片）