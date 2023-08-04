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AI輔導支援方案 學生擇前路更有把握

行政人員版 2023/08/04

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今年香港中學文憑試（DSE）放榜後，可能已有不少同學找人工智能（AI）幫忙，例如把成績、興趣和意向全部輸入ChatGPT，詢問自己應該報考哪一間大學或科目，看看AI會為自己作甚麼樣的選擇。

作為一名大學

...

撰文 : 黃岳永 香港科技大學副教授兼高級顧問（創業）

欄名 : 創智箴言

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