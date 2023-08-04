AI輔導支援方案 學生擇前路更有把握 行政人員版 2023/08/04 分享： 分享： 今年香港中學文憑試（DSE）放榜後，可能已有不少同學找人工智能（AI）幫忙，例如把成績、興趣和意向全部輸入ChatGPT，詢問自己應該報考哪一間大學或科目，看看AI會為自己作甚麼樣的選擇。 作為一名大學 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 黃岳永 香港科技大學副教授兼高級顧問（創業） 欄名 : 創智箴言 最新專欄文章 更多 科技與文化結合 才是年輕人未來 2023/07/28 科技與文化結合 才是年輕人未來 逆向提示工程配合AI 制定公司策略好幫手 2023/07/21 逆向提示工程配合AI 制定公司策略好幫手 未來Web3新世界 與生活息息相關 2023/07/14 未來Web3新世界 與生活息息相關 AI元年半年結 α世代做好準備 2023/07/07 AI元年半年結 α世代做好準備 元宇宙教育應用增 加強互動啟發創意 2023/06/30 元宇宙教育應用增 加強互動啟發創意 人工智能 大學 中學 興趣 DSE 輔導 科目 畢業 職業生涯