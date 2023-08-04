Meta推新開源AI工具 AudioCraft助作曲 行政人員版 2023/08/04 分享： 分享： 科企Meta在6月開源了AI語言模型MusicGen，能透過文字提示和已有的旋律轉化為樂曲。Meta宣布再推出開源AI工具AudioCraft，當中除包含MusicGen外，還加入AudioGen和 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 富士康斥47億印度建廠 生產iPhone零件芯片設備 今日 富士康斥47億印度建廠 生產iPhone零件芯片設備 Adobe蘋果等科企組聯盟 推動3D生態系統標準化 2023/08/03 Adobe蘋果等科企組聯盟 推動3D生態系統標準化 YouTube自動生成摘要 助用戶決定是否觀看 2023/08/03 YouTube自動生成摘要 助用戶決定是否觀看 Sony預告解放PS5兩功能 支援杜比全景聲SSD加至8TB 2023/08/02 Sony預告解放PS5兩功能 支援杜比全景聲SSD加至8TB Android地震警報失效 Google：僅作輔助服務 2023/08/02 Android地震警報失效 Google：僅作輔助服務 科技行業 人工智能 Meta 音樂