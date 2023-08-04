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YOHO MALL「夏日消費賞」 豪派逾$300萬贈券 消費$1500送$150

行政人員版 04:00 2023/08/04

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天氣咁熱，唔少人放假都去商場Shopping兼歎冷氣。黛安收到風，YOHO MALL由即日至8月31日推出「夏日消費賞」，豪派逾$300萬贈券！The Point會員喺場內憑電子貨幣即日消費滿指定金額，即可換領贈券套裝，例如消費滿$1,500、$6,000或$15,000，分別可換領$150、$600或$1,500贈券套裝，數量有限，送完即止。

公關姊妹話，購物贈券適用商戶類別涵蓋潮流服飾如National Geographic Apparel HK、American Eagle、New Balance、AIGLE等；仲有餐飲美饌及零售美食等，總之多買多賞，換領消費獎賞同時賺埋The Point積分，單日最高可獲贈$2,250購物贈券套裝，大家可盡情入手心儀貨品啦。

另外，商場仲特別打造近2,500呎「夏日尋寶寶」主題裝置，4位Teletubbies將以官方尺寸近3米身高現身YOHO MALL I中庭，匿喺「Jumbo神奇島」8大奇幻場境，等大家野生捕獲。捉迷藏遊戲更會沿路延伸，由YOHO MALL I至II，黛安已約定姊妹們去YOHO MALL展開夏日尋寶寶之旅喇。

本文轉載自《晴報

「夏日尋寶寶」主題裝置

「夏日尋寶寶」主題裝置

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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