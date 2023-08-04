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行動才有成功機會

行政人員版 04:00 2023/08/04

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我的一位朋友正在考慮是否創業，他向我請教創業經驗。

他問我當初創業的時候，是因為肯定會成功才創業，還是不太確定的情況下，但決心創業才發現可行。我答是後者。

我經常說，我當初只是抱着做社會實驗的心態，看看願意和員工共享成果的企業，是否也可以生存？甚至生存得更好？

如果我當初肯定會成功的話，便不用賣樓創業了，反而應該加大槓桿，回報會更理想。但我不後悔，我認為風險管理是人生中很重要的課題，事情經常不盡如人意。我要準備即使在最壞情況下，仍不至於無路可走，才能勇往直前。因此，我是以創業失敗作為可能的結果去創業的。

我跟朋友說，不是因為肯定成功才去做，而是做了才有機會成功。在創業的過程中，很多人的問題不是計劃不周，而是計劃太多，只有在肯定成功的情況下才採取行動，結果卻永遠停留在計劃階段，到頭來一事無成。而且即使計劃再周詳，也總會有意料之外的事情發生，做生意只能見步行步。

我認為，如果你很想做一件事情，如果你認為這是你應該做的事情，而且你已經做好了風險管理，即使失敗了也不至於窮途末路的話，那麼你便應該勇往直前，去實現你的夢想。

（本欄逢周一、五刊登）

本文轉載自《晴報

撰文 : 曾錦強 廣告企管人

欄名 : 人間有晴

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