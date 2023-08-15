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【蘇黎世保險（香港）—「微觀保險」系列之十八】

「CHILL LAB超正常研究室」啟動  加強預防和推廣青少年精神健康

特約 00:00 2023/08/15

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在香港這個繁忙的都市，生活帶來的精神壓力是不少市民面對的健康問題。在17個聯合國可持續發展目標（SDGs）當中，其中「良好健康與福祉」將身體和精神健康列為優先事項，而根據世界衛生組織公布的2020年最嚴重三大疾病，抑鬱症排名第二，只僅次於心血管疾病。精神健康成為全球關鍵議題，而年輕人作為社會未來棟樑，他們的精神健康對整個社會的可持續發展至關重要。

蘇黎世香港向來重視年青人發展，致力發展青年賦權（Youth Empowerment），包括連續3年冠名贊助「蘇黎世保險香港學界3×3籃球挑戰賽」，推動體育運動的可持續發展，並鼓勵青少年投入健康生活。在關注社會精神健康方面，早在2021年我們就舉辦了「Think．傾 Good」社區活動，將正向心理學帶入社區，以提高公眾對精神健康的認識。

3/4年青人感焦慮 學校可提供適切支援

事實上，香港青少年的精神健康狀況的確值得大眾關注。香港心理衞生會最近進行的「青少年精神健康狀況調查2023」發現230名年齡介乎11至29歲之間的受訪者中（84.4%是中學生），超過75%展示了輕度或以上程度的焦慮，而更有超過25%被發現達到中度或嚴重的焦慮水平。調查還揭示約有17％的受訪者在情緒困擾時不會尋求他人的幫助，而對於會尋求幫助的青少年來說，對象主要是同學和朋友（38.2%）以及家人（31.7%），突顯了學校及家庭扮演的重要角色。

為預防青少年可能出現的行為及情緒問題，以學校和社區為平台加強預防及支援，是很好的切入點。因此，蘇黎世香港、Z蘇黎世基金會及香港心理衞生會攜手啟動「CHILL LAB超正常研究室」計劃（下稱CHILL LAB）。這是一個以青少年主導、為期3年的精神健康社區計劃，冀改善青少年精神健康，並帶來系統性改革。

全港首個實驗性青年精神健康AR及VR遊戲空間 

CHILL LAB着重以對話為本的方式，透過與學校、青年中心和社區三方的合作，多角度與青少年緊密互動，希望可以正面影響年輕人。首階段的目標是透過製作反標籤化的宣傳資料和舉辦創意項目。為了可以更有效地接觸年輕人，我們會加強運用 Instagram 和 Facebook 等社交媒體，提高青少年對精神健康的認識和了解。

除了在校活動之外，CHILL LAB推出全港首個實驗性青年精神健康遊戲空間，當中分為3個區域，包括AR體驗區、VR模擬區，以及真人圖書館。AR及VR遊戲將提供親歷其境和有趣的教育體驗，讓青少年從中學習更好的壓力管理方法和提升情緒恢復能力，AR和VR遊戲的試玩版將於今年9月開始讓中學生使用，而在真人圖書館裏，心理衞生會的朋輩支援工作員會分享他們自身康復的過程，為有需要的青少年提供寶貴的意見和支持。

蘇黎世保險（香港）行政總裁許金桂（右）和香港心理衛生會助理總幹事（服務）黃敏信（左）親自透過VR體驗，了解時下青少年面對的情緒難題。

同時，蘇黎世香港義工亦積極參與一系列精神健康活動，除了學習基本精神健康知識外，亦分別在7月1日和7月14日參與青年空間的陽台設計工作，以及帶領學生參與「One Day at Zurich」工作坊，向他們簡介保險行業，拓展視野。

培訓青年大使 助減少標籤化

在最後階段，我們更會培養青少年成為青年大使，透過創造與學生直接對話的機會，令他們有能力參與其中，推動不同的精神健康計劃，從而增強心理健康素養的能力。

CHILL LAB預計3年內可以對超過一半（58%）的中學產生正面影響，相當於大約19萬人。我們深信，CHILL LAB滙集所有合作夥伴、學校和社區的共同努力，必定能幫助建立一個由教師和家長組成的支援生態系統，提高大眾對青少年精神健康的關注，並減少標籤化，實踐「攜手創造精彩未來」的品牌承諾。

（特約）

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