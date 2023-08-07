港鐵公司 多管齊下提升乘客體驗 善用科技推展「智慧出行」

香港經濟日報企業大獎2023：傑出公共運輸服務



置身生活節奏急速的國際大都會，公共交通服務正擔當重要角色。港鐵公司（下稱港鐵）近年持續引入嶄新科技，全面推展「智慧出行」，配合將環保元素融入鐵路營運，為建立共融及可持續發展的社區作出更大努力，也讓有需要乘客可享無障礙出行體驗，致使其服務屢獲本地及國際機構認可，並於應屆「香港經濟日報企業大獎」中，勇奪「傑出公共運輸服務」大獎。

▲ 港鐵公司總經理－市務及客戶體驗梁靜雯（左）指出，秉承「讓城市前行」的使命，港鐵致力提升乘客的出行體驗。對在應屆香港經濟日報企業大獎中獲頒「傑出公共運輸服務」大獎感到欣喜。

鐵路運輸是香港公共運輸系統的主要骨幹，港鐵公司總經理－市務及客戶體驗梁靜雯指出，港鐵秉持「讓城市前行」為使命，多年來致力為每位乘客提供安全、快捷、可靠及環保的鐵路運輸服務，亦非常重視提升乘客的出行體驗。「我們近年特別推出『Go Smart Go Beyond載．向未來』企業策劃，善用創新科技提升顧客體驗及服務，如為手機應用程式MTR Mobile 加入Next Train、Next Bus、預約的士、購買全月通等功能，以及在屯馬綫及東鐵綫全綫車站提供『車廂載客情況顯示』實時資訊，讓乘客選擇較多空間的車卡上車等，實現智慧出行的目標。」

▲ 港鐵在屯馬綫及東鐵綫全綫車站提供「車廂載客情況顯示」實時資訊，讓乘客可選擇較多空間的車卡上車。

實時發放乘車資訊 提供智能化體驗



社會各界對公共運輸服務的需求不斷提升，梁靜雯強調，港鐵尤為重視乘客在不同方面提出的意見，持續檢視並提升服務質素，精益求精。「為了讓乘客更容易掌握出行資訊及獲得更智能化的體驗，MTR Mobile的Next Train功能持續升級，最新加入港島綫列車到站時間，現時Next Train功能已覆蓋八條路綫及輕鐵服務，配合行程指南、Next Bus功能，方便乘客一手掌握資訊，全面規劃行程。此外，乘客亦可使用MTR Mobile及不同電子支付方式通過閘機，盡享便利。」

「自東鐵綫過海段開通後，港鐵在金鐘站大堂及轉車月台設置『過海易』實時資訊屏幕，顯示荃灣綫及東鐵綫月台的實時交通及班次狀況，幫助乘客選擇更省時的過海路綫， 為繁忙時間分流發揮莫大作用。」她續說，在利用科技增加乘車資訊發放之餘，港鐵同樣積極完善車站設施，如增設飲水機，方便乘客自備水樽補充飲用水、在各車站加設洗手間，並利用感應器監測洗手間內空氣質素及用品使用狀況，關顧不同乘客所需，同時讓他們享有更舒適的體驗。

▲ 為照顧不同乘客的需要，港鐵推出「關愛共乘」手機應用程式，內設簡易版的「快捷出站」功能。

關顧不同乘客需要 共建可持續未來



作為香港主要公共交通營運者，梁靜雯指出，港鐵深明全方位照顧不同乘客的需要，同樣是維持優質服務水平的重要指標，因而推出「關愛共乘」手機應用程式，內設簡易版的「快捷出站」功能，照顧長者及特殊需要人士。與此同時，在會展站加設室內導航功能，試行以語音為視障人士指引站內路綫。「我們計劃推出更多『關愛共乘』功能，包括研究為行動不便的乘客安排預約輪椅活動摺板服務、為聽障人士提供非緊急求助服務等，配合收集用家意見，與社會各界攜手共建關愛共融的友善社區。」

對於獲頒「傑出公共運輸服務」大獎，梁靜雯認為是對港鐵「以客為先」的服務予以肯定，鼓勵團隊上下繼續推進「載．向未來」的發展方向，並通過一系列創新科技改善顧客服務，特別是透過數據分析，進一步了解不同乘客的需要，從而制訂和優化不同服務策略，提升他們在智慧出行的整體體驗，實踐優質鐵路服務。

展望未來，港鐵將努力運用智慧科技建立更緊密無間、更和諧共融的社區，同時聚焦可持續發展及環境保護，一方面透過安裝太陽能發電設施和節能改造，以減少碳排放和提高能源效益；另一方面在建造和日常營運鐵路時實施不同節能減排措施，秉承推動城市前行的宗旨，與香港同步邁向2050年實現碳中和。

▲ 港鐵公司香港客運服務總監楊美珍（左一）今年6月率團出席於西班牙舉行的全球公共交通峰會，向海外同業簡介港鐵業務。

輸出鐵路營運經驗 廣受國際同業認可



港鐵積極發展內地、澳門及國際業務，包括營運及管理鐵路項目，務求與世界各地的鐵路營運者分享成功經驗，並致力將港鐵品牌發展為全球領先的環保集體運輸服務營運者之一。

「作為智慧出行及可持續鐵路服務的全球先驅，港鐵於今年六月派出代表前赴西班牙巴塞隆拿參與全球公共交通峰會，把握機會向海外政府介紹公司最新發展。」梁靜雯稱，更感欣喜是糅合創新及科技元素以提升乘客體驗的「載．向未來—智慧出行及共融企劃」，在峰會上榮獲備受業界尊崇及認可的「UITP公共交通國際聯會—科技創新組別大獎」。

梁靜雯補充，與會期間，港鐵不但以「讓城市持續前行」為主題設立展區，也擔任創科導賞活動主辦單位之一，成功向世界各地同業展示多項創新的智慧出行科技，以及分享「利用創新科技提升乘客體驗」的實踐及發展。

香港經濟日報企業大獎2023網站：bit.ly/HKET_Excellence_Awards



（特約）