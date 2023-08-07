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全新陳列室Poliform Kitchen 為你塑造「你」想廚房

特約 15:00 2023/08/07

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香港寸金尺土，加上近年納米樓盛行，住屋空間有限，所以很多單位都以開放式廚房設計，但別以為開放式廚房就有所限制，其實只要選對櫥櫃，就能拼砌成既時尚美觀又具收納空間的煮食天地。在香港屹立近半世紀的怡邦行（E. BON），由建築五金起家，經過不斷優化，提升服務品質，發展至今已開拓浴室、廚房系列、室內設計和設計師家具，提供一站式多元化的服務，滿足不同客戶的需要。最近，他們於銅鑼灣開設全新陳列室Poliform Kitchen，為大家引進皇牌櫥櫃系列Alea及全新Alea Pro系列，E. BON副董事總經理謝漢傑（Kevin）表示，希望為客戶提供更時尚靈活的櫥櫃選擇，塑造理想的「窩」居生活。

E. BON副董事總經理謝漢傑（Kevin）表示，希望為客戶提供更時尚靈活的櫥櫃選擇，塑造理想的「窩」居生活。

E. BON成立於1976年，最初由一家小小的傳統五金店起家，經過近半世紀的拚搏，現已發展成為香港建築五金、浴室、廚房系統及設計師家具的主要供應商之一。E. BON非常重視「誠信」和「品質」，希望將歐洲最好的室內家具帶到香港，讓更多人認識和購買。除了優質的產品外，他們更着重完善的售後服務，以客為先，冀與客戶建立長遠的關係。

成功關鍵在於留住人才 提升市場競爭力

問到其成功之道，Kevin表示︰「最重要是留住好員工！公司現約有130名員工，超過半數人工作逾20年，因為我們是家族式經營，所以很希望與員工做到像家人般的相處模式，一起拚搏，『有錢齊齊搵』，在經濟低迷時互相支撐。而且每年都會舉辦團年飯、春茗等聯誼活動，增進員工之間的感情，大家都相處得非常融洽。同時，我們會不斷提升改善員工的福利，冀增加員工長遠為公司服務的決心。」人才是企業最重要的資產，懂得留住人才是成功的關鍵。Kevin補充，還要與時並進，制定切合市場需要的策略，才能提升競爭力。

櫃門打開後可以收入櫃內，增加空間感，不使用時可以關上，隱藏家電及物件，令整體視覺更簡潔。

櫥櫃可以靈活地配搭不同的層架和小配件，迎合不同人的需要。

經典Alea系列 營造簡潔高貴實用空間

就如疫情期間，Kevin亦尋找新的發展方向。最後於銅鑼灣開設全新的陳列室Poliform Kitchen，Kevin表示︰「我們找尋了半年才找到銅鑼灣這個位置，這裏樓底很高，又有落地玻璃窗，加上有2間長期合作的供應商也在這裡開店，順理成章將大廈塑造成一站式的高級櫥櫃、家具熱點，方便客戶一次過揀選合適的產品。」Poliform Kitchen內展示出多款櫥櫃設計，當中最經典的Alea系列設於入口附近，其特色以簡約為主，給人簡潔俐落的感覺。加上Alea系列可以採用Poliform所有物料和飾面訂製，如最新的石門板、金屬門板等，其櫃門細節令人驚喜，當使用廚房時可以打開櫃門，將其收進櫃內，不用時關上櫃門便可隱藏內裏的電器，提升廚房空間的簡潔度，同時可以融合客廳的設計，絕無違和感。

洗手盤和鋅盤櫃的空間有限，C字形設計的儲物櫃正好用盡所有空間，方便用家可以擺放清潔用品。

將插頭、USB充電和藍牙喇叭藏於工作檯面下，使用時才拉出，不用時可隱藏，既不影響外觀又節省空間。

客戶亦可根據個人需要和喜好，配設不同的層架和小配件，例如可以將插頭、USB充電和藍牙喇叭藏於工作檯面下，使用時才拉出，不用時可隱藏，既不影響外觀又節省空間。此外，Alea系列用盡廚房每一寸空間，如洗手盤和鋅盤櫃的空間有限，於是便設計了C字形的儲物櫃，方便用家可以擺放清潔用品，大大提升收納空間。

玻璃吊櫃內不會出現任何五金物料，加上細心地配置LED燈，方便尋找物件。

全新Alea Pro系列 設計與客廳空間一體化

今年Poliform Kitchen更推出全新升級版的Alea Pro系列，風格與Alea大有不同，以大自然為主題，所有用料都是淺色系的風格，摒棄條條框框的設計，希望將開放式廚房成為客廳設計的一部分。Alea Pro系列的門板特別以斜邊設計處理，有防滑紋路，方便客人打開門時觸感較長，令拉抽屜時更靈活和方便。在物料上，看似用上很多金屬物料，其實這是Poliform最新的「Laminate」物料，可做到金屬效果，既能為客戶提供新鮮感，而且耐用程度比一般金屬好，可防刮、防水。

香港的廚房空間有限，加設隱藏桌面，能大大提升廚房的實用性和靈活性，不需要時，可像抽屜一樣推回，易於收藏，也不影響櫥櫃的一體化。

同時，在配件上也有更新，因為香港的廚房空間有限，於是便設計出隱藏桌面，當廚櫃不足時，拉出桌面就能大大提升廚房的實用性和靈活性，不需要時，可像抽屜一樣推回，很容易收藏，也不影響櫥櫃的一體化。

吊櫃方面特意套用家具設計的元素，門框特別採用香檳金色，櫃內不會出現任何五金物料，不會影響整體觀感和客戶的使用體驗。櫃內更設有LED光管，當廚房的物件愈多而未有足夠光源時，LED燈便可讓客戶更清楚找尋物件，而且LED燈以觸感開關，關門後會自動關燈，既環保又方便。

櫥櫃下的轉角空間也要好好利用，特別設計拉出式托盤，可以輕易存放鍋具，用盡每一寸空間。

Kevin表示，未來室內設計和櫥櫃款式方面都流行簡約風，會使用更多木材的元素，Polifrom的櫥櫃正好能提供一個靈活變通的選擇給大家，即使像香港有限的居住空間，也能輕鬆塑造既時尚美觀又具特大收納空間的廚房。

高櫃的設計採用最新物料，包括防滑墊，而且能輕鬆單手拉出，能整齊地處理放置的物件，同時方便存取。

如果大家正考慮重新規劃廚房空間，或是新業主希望設計理想的完美廚房，都能親身到Polifrom Kitchen參觀，了解更多櫥櫃和家具的資訊，讓Polifrom Kitchen的團隊協助塑造「你」想的廚房。

（特刊）

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