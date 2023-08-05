高才通斥$2萬承租帝峯開放式戶 呎租$67創新高

【租賃熾熱】在加息陰霾下，住宅成交量備受壓力，但同一時間，租務走勢卻向好，尤其是踏入暑假，除受惠家長客、內地生出動，也有準買家轉軚，選擇轉買為租，觀察後市走勢，此外，海外專才持續湧港，也進一步推動租務

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