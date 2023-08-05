何文田、啟德及土瓜灣MONACO系列 7月錄81宗租賃 家庭客追捧2房

【名校網區租務市況】34名校網涵蓋何文田、啟德及土瓜灣3大區分，啟德區上月全月錄214宗租務成交，較6月151宗增逾4成，當中家庭客佔比約3成。

中原分行經理施蒂文稱，MONACO ONE及MONACO

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