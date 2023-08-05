何文田、啟德及土瓜灣MONACO系列 7月錄81宗租賃 家庭客追捧2房 置業家居 2023/08/05 分享： 分享： 【名校網區租務市況】34名校網涵蓋何文田、啟德及土瓜灣3大區分，啟德區上月全月錄214宗租務成交，較6月151宗增逾4成，當中家庭客佔比約3成。 中原分行經理施蒂文稱，MONACO ONE及MONACO ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 封面故事 相關文章 暑假旺季+專才湧港 撑起下半年租金向上 今日 暑假旺季+專才湧港 撑起下半年租金向上 高才通斥$2萬承租帝峯開放式戶 呎租$67創新高 今日 高才通斥$2萬承租帝峯開放式戶 呎租$67創新高 中西區寶翠園 內地客$4.6萬租3房 貴去年近1成 今日 中西區寶翠園 內地客$4.6萬租3房 貴去年近1成 灣仔區囍滙 租賃量價齊升 租金3個月升10% 今日 灣仔區囍滙 租賃量價齊升 租金3個月升10% 九龍塘及九龍城豪城閣 連車位$3.6萬租出 較去年跌價近15% 今日 九龍塘及九龍城豪城閣 連車位$3.6萬租出 較去年跌價近15% 你可能感興趣 暑假旺季+專才湧港 撑起下半年租金向上 今日 01:00 暑假旺季+專才湧港 撑起下半年租金向上 高才通斥$2萬承租帝峯開放式戶 呎租$67創新高 今日 01:00 高才通斥$2萬承租帝峯開放式戶 呎租$67創新高 中西區寶翠園 內地客$4.6萬租3房 貴去年近1成 今日 01:00 中西區寶翠園 內地客$4.6萬租3房 貴去年近1成 最新專欄文章 更多 暑假旺季+專才湧港 撑起下半年租金向上 今日 暑假旺季+專才湧港 撑起下半年租金向上 紅磡區租盤需求大 黃埔花園租賃按月升1倍 今日 紅磡區租盤需求大 黃埔花園租賃按月升1倍 大學鄰近白石角屋苑 內地生夾租個案重現 今日 大學鄰近白石角屋苑 內地生夾租個案重現 半新盤租務暢旺 星凱‧堤岸7月錄逾百宗租賃 今日 半新盤租務暢旺 星凱‧堤岸7月錄逾百宗租賃 九龍塘及九龍城豪城閣 連車位$3.6萬租出 較去年跌價近15% 今日 九龍塘及九龍城豪城閣 連車位$3.6萬租出 較去年跌價近15% MONACO ONE MONACO MARINE 翔龍灣 皓畋