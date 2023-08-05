九龍塘及九龍城豪城閣 連車位$3.6萬租出 較去年跌價近15%

【名校網區租務市況】九龍塘及九龍城兩區雖同處小學41校網，但租金水平則個別發展。

其中，九龍塘因準租客還價幅度較深，租金普遍較去年同期回落約10%，友和地產營運總監黃和榮稱，豪城閣中層D室，實用面積

...