半新盤租務暢旺 星凱‧堤岸7月錄逾百宗租賃

【名校網區租務市況】踏入暑假租賃旺季，半新盤租務成交亦暢旺，其中，剛入伙不久的火炭星凱‧堤岸，於7月份錄得約101宗租賃成交，中原副分區營業經理周家傑稱，其中2座高層H室，實用面積259平方呎，開放式

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