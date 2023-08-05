大學鄰近白石角屋苑 內地生夾租個案重現

【名校網區租務市況】大埔白石角一帶屋苑因鄰近中文大學，屬內地生熱門承租對象，因開放式及1房戶租金上升及盤源緊張，不少內地生改為合租2房單位，令該類單位租賃比例急升。

美聯首席高級營業經理賴嘉敏表示，白石

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