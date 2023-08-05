紅磡區租盤需求大 黃埔花園租賃按月升1倍

【名校網區租務市況】紅磡及將軍澳區不少屋苑，由於鄰近大專院校，吸引不少內地生趁暑假南下租住單位，美聯區域聯席董事殷勒麟稱，紅磡區於7月錄得150宗租賃成交，較6月份的130宗，上升一成半，由於內地生需

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