紅磡區租盤需求大 黃埔花園租賃按月升1倍 置業家居 2023/08/05 分享： 分享： 【名校網區租務市況】紅磡及將軍澳區不少屋苑，由於鄰近大專院校，吸引不少內地生趁暑假南下租住單位，美聯區域聯席董事殷勒麟稱，紅磡區於7月錄得150宗租賃成交，較6月份的130宗，上升一成半，由於內地生需 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 封面故事 相關文章 暑假旺季+專才湧港 撑起下半年租金向上 今日 暑假旺季+專才湧港 撑起下半年租金向上 高才通斥$2萬承租帝峯開放式戶 呎租$67創新高 今日 高才通斥$2萬承租帝峯開放式戶 呎租$67創新高 中西區寶翠園 內地客$4.6萬租3房 貴去年近1成 今日 中西區寶翠園 內地客$4.6萬租3房 貴去年近1成 灣仔區囍滙 租賃量價齊升 租金3個月升10% 今日 灣仔區囍滙 租賃量價齊升 租金3個月升10% 何文田、啟德及土瓜灣MONACO系列 7月錄81宗租賃 家庭客追捧2房 今日 何文田、啟德及土瓜灣MONACO系列 7月錄81宗租賃 家庭客追捧2房 你可能感興趣 暑假旺季+專才湧港 撑起下半年租金向上 今日 01:00 暑假旺季+專才湧港 撑起下半年租金向上 高才通斥$2萬承租帝峯開放式戶 呎租$67創新高 今日 01:00 高才通斥$2萬承租帝峯開放式戶 呎租$67創新高 中西區寶翠園 內地客$4.6萬租3房 貴去年近1成 今日 01:00 中西區寶翠園 內地客$4.6萬租3房 貴去年近1成 最新專欄文章 更多 暑假旺季+專才湧港 撑起下半年租金向上 今日 暑假旺季+專才湧港 撑起下半年租金向上 大學鄰近白石角屋苑 內地生夾租個案重現 今日 大學鄰近白石角屋苑 內地生夾租個案重現 半新盤租務暢旺 星凱‧堤岸7月錄逾百宗租賃 今日 半新盤租務暢旺 星凱‧堤岸7月錄逾百宗租賃 九龍塘及九龍城豪城閣 連車位$3.6萬租出 較去年跌價近15% 今日 九龍塘及九龍城豪城閣 連車位$3.6萬租出 較去年跌價近15% 何文田、啟德及土瓜灣MONACO系列 7月錄81宗租賃 家庭客追捧2房 今日 何文田、啟德及土瓜灣MONACO系列 7月錄81宗租賃 家庭客追捧2房 黃埔花園 日出康城 新都城