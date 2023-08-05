暑假旺季+專才湧港 撑起下半年租金向上

美國加息步伐尚未停步，意味供樓人士負擔加重，令近月私樓買賣備受打擊，但租務市況卻截然不同，步入暑假租賃旺季，家長客、內地生紛趁機租用心水單位，為新一學年做準備，加上「高才通」持續湧入，帶動租務交投及租

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