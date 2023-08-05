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長實低價出擊有「歷史」！

置業家居 2023/08/05

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油塘親海駅II是次以低價出擊，而回顧過往，每逢樓市出現下滑之勢，長實均會以低價出擊，而且「睇市」甚準，可謂無寶不落。

例如2019年下半年發生反修例事件，長實於同年10月推出長沙灣愛海頌，以低同區市價一

...

欄名 : 新盤速遞

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