長實低價出擊有「歷史」！ 置業家居 2023/08/05 分享： 分享： 油塘親海駅II是次以低價出擊，而回顧過往，每逢樓市出現下滑之勢，長實均會以低價出擊，而且「睇市」甚準，可謂無寶不落。 例如2019年下半年發生反修例事件，長實於同年10月推出長沙灣愛海頌，以低同區市價一 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 新盤速遞 相關文章 親海駅II首批「平爆價」出擊涉132伙 折實$290萬起入場 今日 親海駅II首批「平爆價」出擊涉132伙 折實$290萬起入場 你可能感興趣 親海駅II首批「平爆價」出擊涉132伙 折實$290萬起入場 今日 01:00 親海駅II首批「平爆價」出擊涉132伙 折實$290萬起入場 最新專欄文章 更多 親海駅II首批「平爆價」出擊涉132伙 折實$290萬起入場 今日 親海駅II首批「平爆價」出擊涉132伙 折實$290萬起入場 啟德MONACO ONE 及 MONACO MARINE賽車主題會所 融合超級遊艇概念 2023/07/22 啟德MONACO ONE 及 MONACO MARINE賽車主題會所 融合超級遊艇概念 紅磡BAKER CIRCLE‧ GREENWICH主打1房 8月貼市價推 2023/07/22 紅磡BAKER CIRCLE‧ GREENWICH主打1房 8月貼市價推 洪水橋拓核心商務區 帶挈區內樓價看俏 2023/07/15 洪水橋拓核心商務區 帶挈區內樓價看俏 油塘親海駅II最快下周開價 首批不少於132伙 2023/07/15 油塘親海駅II最快下周開價 首批不少於132伙 一手市場 親海駅II 長實 銀行