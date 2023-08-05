親海駅II首批「平爆價」出擊涉132伙 折實$290萬起入場

美國加息步伐未停步，對新盤市場帶來一定衝擊，發展商開價轉趨保守，油塘親海駅II於周四（3日）公布首張價單，涉及132伙，折實價由$290萬起，為2019年後約4年以來最平市區新盤，同時較同區一手有近

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