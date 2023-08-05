親海駅II首批「平爆價」出擊涉132伙 折實$290萬起入場 置業家居 2023/08/05 分享： 分享： 美國加息步伐未停步，對新盤市場帶來一定衝擊，發展商開價轉趨保守，油塘親海駅II於周四（3日）公布首張價單，涉及132伙，折實價由$290萬起，為2019年後約4年以來最平市區新盤，同時較同區一手有近 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 新盤速遞 相關文章 長實低價出擊有「歷史」！ 今日 長實低價出擊有「歷史」！ 你可能感興趣 長實低價出擊有「歷史」！ 今日 01:00 長實低價出擊有「歷史」！ 最新專欄文章 更多 長實低價出擊有「歷史」！ 今日 長實低價出擊有「歷史」！ 啟德MONACO ONE 及 MONACO MARINE賽車主題會所 融合超級遊艇概念 2023/07/22 啟德MONACO ONE 及 MONACO MARINE賽車主題會所 融合超級遊艇概念 紅磡BAKER CIRCLE‧ GREENWICH主打1房 8月貼市價推 2023/07/22 紅磡BAKER CIRCLE‧ GREENWICH主打1房 8月貼市價推 洪水橋拓核心商務區 帶挈區內樓價看俏 2023/07/15 洪水橋拓核心商務區 帶挈區內樓價看俏 油塘親海駅II最快下周開價 首批不少於132伙 2023/07/15 油塘親海駅II最快下周開價 首批不少於132伙 一手市場 親海駅II 長實 豪宅