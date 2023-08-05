日韓爆紅個人色彩測試登陸香港 為自己塑造最合適形象 置業家居 2023/08/05 分享： 分享： 第一印象非常重要，心理學家指出初次見面的7秒鐘，就能建立起對某人的形象。而你又有多了解自己的外形呢？近來日韓正在流行一種叫「個人色彩診斷」的分析法，透過膚色、瞳色、髮色、唇色等綜合項目，將每個人的適合 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 地區‧人‧情 最新專欄文章 更多 Coffee林芊妤成功轉型再創業 自家瑜伽服品牌落戶LOG-ON 2023/07/08 Coffee林芊妤成功轉型再創業 自家瑜伽服品牌落戶LOG-ON 本地小店仿皮革環保產品 發揮紙的無限可能 2023/06/17 本地小店仿皮革環保產品 發揮紙的無限可能 避開現有競爭 發揮獨有優勢 2023/05/27 避開現有競爭 發揮獨有優勢 港人研發按摩槍 窺準市場缺口 1年回本 銷售點遍布30國 2023/05/27 港人研發按摩槍 窺準市場缺口 1年回本 銷售點遍布30國 原木傢俬具質感 可按要求度身訂造 2023/05/06 原木傢俬具質感 可按要求度身訂造 創業 化妝