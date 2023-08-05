日韓爆紅個人色彩測試登陸香港 為自己塑造最合適形象

第一印象非常重要，心理學家指出初次見面的7秒鐘，就能建立起對某人的形象。而你又有多了解自己的外形呢？近來日韓正在流行一種叫「個人色彩診斷」的分析法，透過膚色、瞳色、髮色、唇色等綜合項目，將每個人的適合

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