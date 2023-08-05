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樓市新現象 租金升樓價跌

置業家居 2023/08/05

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近月整體樓市明顯吹淡風，即使有多個新盤陸續登場，不過整體新盤銷售成績維持平穩，上月新盤銷售仍然未有突破，同時間二手交投更見淡靜。在加息陰霾下，最新按揭息率升至近15年來的新高水平，高息環境下二手交投淡靜。樓價持續出現整固，綜合來看目前樓市新現象，出現租金升樓價跌的現象，按差餉物業估價署全港私人住宅樓價及租金指數，原來整體私人住宅租金已經連升5個月，期間租金已升至自去年初以來的一年半高位；而私人住宅樓價指數，卻連續2個月出現整固，並跌至近4個月低位。

租金連升5個月 上半年累升4.3%

整體租金接連回升，但樓價卻持續回落，或許會令人有點摸不着頭腦。根據差餉物業估價署提供全港私人住宅樓價及租金指數，從今年6月份的指數來看，最新租金指數為181.1，按月微升0.55%，但原來已經是自今年1月開始連續5個月上升，今年上半年租金累計升幅為4.3%。相對之下期間樓價表現卻反覆回落，最新6月份樓價指數更按月調整0.55%，雖然整體而言，今年上半年的樓價已經錄得稍微升幅，但整體樓價已從高位回落1.5%。

相信大家亦明白，連月來租金顯著回升，基於多個因素引至，疫後重啟，不少內地生已重新來港升學，加上政府去年底實施的高才通計劃，不少海外以至內地專才來港，再者近月的暑假效應，不少地區租盤變得特別搶手，即使近月不少新盤相繼入伙，不過租金仍然平穩向上，個別新入伙屋苑的租金更有所回升。

此外本地最新失業率持續回落，最新失業率已跌至2.9%水平，就業市場變得緊張，企業自然需要調整薪酬來搶人手、搶人才，扣除部分人轉工，目前市場已幾近達至全民就業，最新第二季本地生產總值亦維持錄得升幅。

未來收租吸引 樓價有望喘定

事實上整體在現時高息環境下，租金升樓價跌的情況或許會維持一段時間，始終近年銀行高息存款比起物業回報率還要吸引，不過隨着租金升樓價跌，物業租金回報率自然有所回升，現階段買樓收租仍然未算吸引，不過未來收租將再度變得吸引，租金升樓價跌不會長期維持，稍後樓價亦會穩定下來。

內地生重臨租樓，加上內地專才來港，令不少地區租盤搶手，令本港租金平穩向上。

撰文 : 楊永健 世紀21 Q動力總經理

欄名 : 樓市講場

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