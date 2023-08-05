多倫多Forêt自設4萬呎會所 港銷10伙 $390餘萬入場 置業家居 2023/08/05 分享： 分享： 森林山南區（Forest Hill South）為加拿大多倫多的傳統豪宅地段，環境優美之餘，亦享有名校網及完善的社區配套，令區內住宅向來備受家庭客追捧。是次介紹的公寓項目（Condominium） ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 倫敦Wembley Park Gardens 1房$391.2萬入場 最高享6厘租金回報 2023/07/29 倫敦Wembley Park Gardens 1房$391.2萬入場 最高享6厘租金回報 吉隆坡Eaton Residences 1房$207萬起 鄰近使館區 租賃潛力佳 2023/07/22 吉隆坡Eaton Residences 1房$207萬起 鄰近使館區 租賃潛力佳 倫敦Hayes Village半小時到市中心 1房$362.5萬入場 2023/07/15 倫敦Hayes Village半小時到市中心 1房$362.5萬入場 悉尼Downtown鄰近多優質學校 開放式$292.5萬入場 2023/07/08 悉尼Downtown鄰近多優質學校 開放式$292.5萬入場 墨爾本Flagstaff Hill比鄰CBD 已屆現樓 首2年享5厘租金保障 2023/07/01 墨爾本Flagstaff Hill比鄰CBD 已屆現樓 首2年享5厘租金保障 加拿大 多倫多 海外物業 中原地產 豪宅 加元