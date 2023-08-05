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多倫多Forêt自設4萬呎會所 港銷10伙 $390餘萬入場

置業家居 2023/08/05

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森林山南區（Forest Hill South）為加拿大多倫多的傳統豪宅地段，環境優美之餘，亦享有名校網及完善的社區配套，令區內住宅向來備受家庭客追捧。是次介紹的公寓項目（Condominium）

...

欄名 : 海外置業

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