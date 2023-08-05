無人駕駛2趨勢 港怎抓住機遇？

在2023年比亞迪的財務報告交流會上，該車企董事長王傳福對無人駕駛大肆批評，指它只是「扯淡」（胡說）、「皇帝的新裝」，「最終就是一個高級的輔助駕駛」。是耶非耶？無人駕駛汽車曾引發無窮遐想，走到今天進展如何？以下兩個趨勢值得留意：

1）L2+的興起：早年有人憧憬無人駕駛技術會完全顛覆私家車市場，但今天似乎美夢不再。

投資銀行瑞銀（UBS）估計，到2040年，全自動的無人駕駛的士（robotaxi）每年的收入可能達到2.1萬億美元，不過這只佔所有行駛公里數的6%而已。正如自動駕駛技術公司Mobileye創辦人Amnon Shashua在國際科技展CES 2023上指出：7年前，汽車製造商擔心有一天人們會不再買車，只會有無人駕駛的士，現在很明顯，情況並非如此。即是說，私家車和robotaxi會並存。

大腦眼睛 仍須參與駕駛

根據國際汽車工程學會（SAE International）界定，自動駕駛汽車分6個等級（L0至L5）。L3以下都是輔助駕駛，L3開始是有條件的自動駕駛，L4級以上開始擺脫人為干預，但僅限於部分情況的無人駕駛，L5則是任何情況下的完全無人駕駛。

由於高昂的成本與遙遠的回本期，再加上充滿不確定的商業模式，許多車廠在無人駕駛的開發上漸見卻步。例如美國福特汽車（Ford Motor）因為盈利遙遙無期，2022年底決定不再研發L4無人駕駛汽車，並在較早時關閉了Argo AI合資公司。

由此，有所謂的L2+興起。L2+是「部分自動化」的進階版。它是指駕駛時雙手可以離開軚盤，但大腦與眼睛仍參與駕駛。行駛時路綫繪製、轉綫、變速由汽車完成，人類司機仍然參與其中，汽車也會通過眼球追蹤技術判斷駕駛者是否保持清醒和集中力。

內地IT技術網站51CTO解釋得好：「有了L2+技術並不意味着坐上汽車睡一覺就能到家，而是說L2+的價格在消費者可承受範圍內，難度低很多。」

擁有保時捷和奧迪等品牌的德國汽車集團大眾（Volkswagen）在2023年中向投資者的演示裏，也明確表示在未來幾年會專注L2+。麥肯錫（McKinsey）2023年初的報告更進一步，估計到2030年，自動駕駛系統創造的1,500億至2,250億美元收入中，L2會佔去超過一半。到2035年，L4才會成為主流。這些預言是否實現，我們拭目以待。

2）地圖有多高精，無人駕駛走得多遠：自動駕駛有兩種截然不同的營運取向，即所謂Waymo（谷歌姊妺公司）模式和特斯拉（Tesla）模式。

北京無人駕駛系統企業智行者創辦人王肖分析，Waymo模式，一開始就定位L4/L5級別，部署複雜而昂貴的感測器和設備，但目前來說，這一路綫成本和技術難度也高，令它難以商業化。而Tesla模式（被指屬L2），是通過大量生產的車輛，從中不斷收集數據，並以此反覆改善演算法，逐漸提升至自動駕駛級別。即是說，這種模式通過便宜的傳感器（例如相機）來採集數據，車輛愈多，數據愈豐富，車輛就能被訓練得愈聰明。

而兩種模式的分野，除了傳感器級數之外，是使用高精地圖（high definition map）與否。高精地圖作為自動駕駛的「眼睛」，是最核心的技術之一，特別在L3以上級別的自動駕駛系統中必不可少，它的精準度直接影響駕駛的安全性。

地圖精準度 影響安全性

據百度地圖相關人士表示，L2級自動駕駛主要需要「先進駕駛輔助系統」（ADAS）地圖，精確度要求在1至5米之間，地圖資訊主要是道路基本屬性、道路曲率坡度等。而L3級及以上要求地圖的精確度需要在0.2至0.5米之間，L4、L5級別更在0.1至0.3米之間。

要做到這樣細緻，地圖製作設備自然高昂。據報在內地一輛具備高精地圖採集能力的車輛成本在百萬元以上，同時，即使行業頂尖的企業，其高精車輛數目也只在200輛之內，連同人工、維修，車隊成本粗略估計也要10億。但這樣的規模，覆蓋全中國高速公路已經不容易，要採集元素更豐富的城市道路難度倍增，因此要保持高精地圖的更新幾近不可能。

今天，內地不少互聯網廠家和車企紛紛加入高精地圖領域，這包括傳統地圖製作商、車廠、國外供應商、國內創新企業等，令地圖數據來源多樣化，標註方式各異，企業之間數據無法互通，以致目前高精地圖行業尚未形成統一行業標準。

有見及此，中國的自然資源部在今年3月公布《智能汽車基礎地圖標準體系建設指南（2023版）》，設定2025年及2030年兩個時間表，指導內地建立智能汽車基礎地圖的標準體系。這包括到2025年，制定「急用先行」的10項以上智能汽車基礎地圖重點標準，涵蓋基礎通用、數據採集、動態更新、數據分發、交換格式，以及多種數據安全保護等技術要求和規範，解決相關基礎地圖深度應用的迫切需求；到2030年，形成較為完善的智能汽車基礎地圖標準體系。

同時，投資銀行高盛預計，到2025年全球高精地圖市場規模將擴大至94億美元。內地業內亦普遍認為，未來15年高精地圖行業將進入黃金發展期。

可以預期，隨着全球和內地高精地圖產業的急速發展，對人才的需求會有增無減。我們可以如何迎接這樣的機遇？英國的空間地理公署（Geospatial Commission）在2023年發布的《2030年英國空間地理策略》便提到連串人才培訓計劃，既提升現有從業員的專業水平，包括在2023年3月為公營機構的地理和統計人員推出提升專業技能的試驗計劃，加強他們的數碼和編程技能，為下一步推廣到其他公私營型機構做準備；同時，又與當地多所大學合作，新增空間地理碩士學位和博士培訓中心，將來更打算將地理空間知識嵌入大學的地理及數據科學課程……香港政府會否從中得到啟發呢？

▲ 由於高昂的成本與遙遠的回本期，再加上充滿不確定的商業模式，許多車廠在無人駕駛的開發上漸見卻步。（路透社資料圖片）