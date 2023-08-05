  • 30°C
香港時間 : 2023805日 (週六) 02:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

要聞
評‧析‧天下
金融
中國
國際
投資理財
地產
港聞
政治
評論
行政人員
工商
副刊
置業家居
投資理財周刊
昔日新聞

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

從太行之上 到維港之濱

評論 2023/08/05

分享：

分享：

太行山，自古險峻，易守難攻，乃兵家必爭之地，被譽為「天下之脊」，控制太行，就等於阻斷了南北往來的要道。著名典故「愚公移山」，即是出自太行，其險峻難行，愚公世世代代也難以挖平，最終感動天帝，派出神人搬走大山。

前幾個月，我跟隨就讀的EMPA項目的老師和同學們，去到河南省安陽市林州，走進太行山區，參加為期一周的公共管理社會實踐課程，案例學習主題，是同樣發生在太行、但卻並非神話的另一奇迹：「人間天河」紅旗渠。在實地參觀考察、學者專題講座、親歷者分享、紀錄片觀看、案例式討論的不斷深入學習過程中，我漸漸產生一種時空的錯覺，雖然時代不同，地域不同，但面對今天香港由治及興的機遇與挑戰，紅旗渠的故事仍可以給我們啟示。

10年修紅旗渠 解用水難題

從明朝起至新中國前的500多個春秋，林縣乾旱300多年，大旱100多年，絕收38次。旱災之年，林縣就變成人間地獄，餓死者有之，人吃人有之，逃荒者無數。

上世紀50年代，林縣人娶媳婦，娘家要的彩禮，就是一罐清水。1954年，26歲的楊貴被任命為林縣縣委書記，他下定決心要解決全縣500多個村，50多萬人的吃水問題。

1960年2月，楊貴向全縣人民發出「重新安排林縣山河」的呼籲，正式啟動修渠，10年時間，30多萬林縣人參加建設，徒手削平太行山1,250座山頭，架設151座渡槽，開鑿211個隧洞，建成總乾渠70.6公里，水渠總長1,500公里，一舉解決56.7萬人和37萬頭家畜吃水問題，54萬畝耕地得到灌溉，紅旗渠成為林縣人民的「生命渠」、「幸福渠」。

引漳入林起點在臨近的山西省平順縣，如何跨省獲得水源地的支持？自然災害之年，全國人民吃飯都有問題，如何有糧餵飽幹活的百姓？水泥買不起，鋼釺買不起，炸藥買不起，沒有大型施工設備，怎樣開山鑿洞？沒有專業測繪儀器，如何解決總幹渠1/8,000的落差坡度等技術難題？炸藥開山後，懸崖峭壁有很多鬆動的石塊構成安全隱患，如何排險？

啟示港由治及興 凝聚共識

這些當年楊貴及紅旗渠的建設者們面對的問題，如果擺在今天香港特區政府面前，官員們會如何面對解決？

也許我們要解決問題，並不能等到所有準備都已就緒，那些極具困難挑戰的問題，甚至永遠也不可能達至一切齊備的條件，這種時候，領導者更需要的是一種態度和精神，更高維度的創新思維，來凝聚共識、勇敢向前。

對於香港社會那些長期累積，在由治及興過程中必需要面對解決的問題，特區官員們只有下定決心，團結上下，排除萬難，如楊貴們那樣，遇山開山，遇水劈水，「遇神殺神，見鬼殺鬼」，才能帶領港人達至更幸福的維港彼岸。

短短千字，我難以用文字表達我在紅旗渠感受到的震撼、感動、感慨、深思。今年早些時候，安陽市委袁家健書記率團來港推廣，宣布香港市民憑香港身份證可免除一切安陽景點門票。除了紅旗渠，安陽還有赫赫有名出土甲骨文的「殷墟古迹」。通關了，大家可以去安陽、去內地多走走看看，汲取靈感，看國家的大好河山，看屬於中國人的勇氣和力量！

撰文 : 耿春亞 在港內地畢業生聯合會主席

欄名 : 評論

最新專欄文章 更多

無人駕駛2趨勢 港怎抓住機遇？
今日
無人駕駛2趨勢 港怎抓住機遇？
高息料延續明年底 港樓市要忍受陣痛
今日
高息料延續明年底 港樓市要忍受陣痛
學校收生應否分數決定一切？
2023/08/04
學校收生應否分數決定一切？
醫療數據跨境流動 推展兩地器官互助
2023/08/04
醫療數據跨境流動 推展兩地器官互助
從高院拒批禁制令 看「國安深化」
2023/08/03
從高院拒批禁制令 看「國安深化」
中國 香港 地產 畢業 門票 行山 紀錄片 任命 河南省 山西省

上一篇文章

無人駕駛2趨勢 港怎抓住機遇？

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？