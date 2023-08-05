從太行之上 到維港之濱

太行山，自古險峻，易守難攻，乃兵家必爭之地，被譽為「天下之脊」，控制太行，就等於阻斷了南北往來的要道。著名典故「愚公移山」，即是出自太行，其險峻難行，愚公世世代代也難以挖平，最終感動天帝，派出神人搬走大山。

前幾個月，我跟隨就讀的EMPA項目的老師和同學們，去到河南省安陽市林州，走進太行山區，參加為期一周的公共管理社會實踐課程，案例學習主題，是同樣發生在太行、但卻並非神話的另一奇迹：「人間天河」紅旗渠。在實地參觀考察、學者專題講座、親歷者分享、紀錄片觀看、案例式討論的不斷深入學習過程中，我漸漸產生一種時空的錯覺，雖然時代不同，地域不同，但面對今天香港由治及興的機遇與挑戰，紅旗渠的故事仍可以給我們啟示。

10年修紅旗渠 解用水難題

從明朝起至新中國前的500多個春秋，林縣乾旱300多年，大旱100多年，絕收38次。旱災之年，林縣就變成人間地獄，餓死者有之，人吃人有之，逃荒者無數。

上世紀50年代，林縣人娶媳婦，娘家要的彩禮，就是一罐清水。1954年，26歲的楊貴被任命為林縣縣委書記，他下定決心要解決全縣500多個村，50多萬人的吃水問題。

1960年2月，楊貴向全縣人民發出「重新安排林縣山河」的呼籲，正式啟動修渠，10年時間，30多萬林縣人參加建設，徒手削平太行山1,250座山頭，架設151座渡槽，開鑿211個隧洞，建成總乾渠70.6公里，水渠總長1,500公里，一舉解決56.7萬人和37萬頭家畜吃水問題，54萬畝耕地得到灌溉，紅旗渠成為林縣人民的「生命渠」、「幸福渠」。

引漳入林起點在臨近的山西省平順縣，如何跨省獲得水源地的支持？自然災害之年，全國人民吃飯都有問題，如何有糧餵飽幹活的百姓？水泥買不起，鋼釺買不起，炸藥買不起，沒有大型施工設備，怎樣開山鑿洞？沒有專業測繪儀器，如何解決總幹渠1/8,000的落差坡度等技術難題？炸藥開山後，懸崖峭壁有很多鬆動的石塊構成安全隱患，如何排險？

啟示港由治及興 凝聚共識

這些當年楊貴及紅旗渠的建設者們面對的問題，如果擺在今天香港特區政府面前，官員們會如何面對解決？

也許我們要解決問題，並不能等到所有準備都已就緒，那些極具困難挑戰的問題，甚至永遠也不可能達至一切齊備的條件，這種時候，領導者更需要的是一種態度和精神，更高維度的創新思維，來凝聚共識、勇敢向前。

對於香港社會那些長期累積，在由治及興過程中必需要面對解決的問題，特區官員們只有下定決心，團結上下，排除萬難，如楊貴們那樣，遇山開山，遇水劈水，「遇神殺神，見鬼殺鬼」，才能帶領港人達至更幸福的維港彼岸。

短短千字，我難以用文字表達我在紅旗渠感受到的震撼、感動、感慨、深思。今年早些時候，安陽市委袁家健書記率團來港推廣，宣布香港市民憑香港身份證可免除一切安陽景點門票。除了紅旗渠，安陽還有赫赫有名出土甲骨文的「殷墟古迹」。通關了，大家可以去安陽、去內地多走走看看，汲取靈感，看國家的大好河山，看屬於中國人的勇氣和力量！