8新盤4602伙批預售 按月飈逾4倍 全港獲批未售逼1.6萬伙 業界料掀減價戰 地產版 2023/08/05 分享： 分享： 下半年將為新盤銷售高峰期。地政總署7月一口氣批出8份預售樓花同意書，涉4,602伙，不但按月飈升4.1倍，更創逾1年最多。而由於發展商近期推盤略放緩，令目前全港獲批而未售的伙數逼近1.6萬伙，屬近年新 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 相關文章 新盤銷售邁高峰 樓價恐添壓 今日 新盤銷售邁高峰 樓價恐添壓 BAKER CIRCLE三期 下周二首輪售60伙 今日 BAKER CIRCLE三期 下周二首輪售60伙 你可能感興趣 新盤銷售邁高峰 樓價恐添壓 今日 01:00 新盤銷售邁高峰 樓價恐添壓 BAKER CIRCLE三期 下周二首輪售60伙 今日 01:00 BAKER CIRCLE三期 下周二首輪售60伙 銷售 發展商 地政總署 預售樓花同意書 一手市場 九龍倉集團（00004） 恒基地產（00012） 新鴻基地產（00016） 嘉華國際（00173） 深圳控股（00604）