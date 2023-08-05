下半年將為新盤銷售高峰期。地政總署7月一口氣批出8份預售樓花同意書，涉4,602伙，不但按月飈升4.1倍，更創逾1年最多。而由於發展商近期推盤略放緩，令目前全港獲批而未售的伙數逼近1.6萬伙，屬近年新

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