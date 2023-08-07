T．PARK環保市集 暑期限定工作坊轉廢為樂 副刊版 2023/08/07 分享： 分享： 位於屯門曾咀的T．PARK [源．區]是全港首個污泥處理設施，結合污泥焚化、發電、海水淡化及污水處理等技術；園內亦設有戶外園林花園、雀鳥保護區、足浴池及恒溫水療池，以及韓系簡約Cafe可睇靚景兼打卡， ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 活動琳琅滿目 慶祝首屆魯班節 2023/07/18 活動琳琅滿目 慶祝首屆魯班節 香港迪士尼樂園+海洋公園 兩大濕身水戰迎暑假 2023/07/08 香港迪士尼樂園+海洋公園 兩大濕身水戰迎暑假 香港挪亞方舟小朋友職業體驗 飛行主題酒店客房 2023/06/28 香港挪亞方舟小朋友職業體驗 飛行主題酒店客房 全新鰂魚涌海濱社區休憩空間 設開放式草坪及工作坊場地 2023/06/27 全新鰂魚涌海濱社區休憩空間 設開放式草坪及工作坊場地 香港國際龍舟邀請賽開鑼 9大龍舟選手造型LINE FRIENDS登場 2023/06/24 香港國際龍舟邀請賽開鑼 9大龍舟選手造型LINE FRIENDS登場 屯門 工作坊 市集 玩樂