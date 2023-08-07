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T．PARK環保市集 暑期限定工作坊轉廢為樂

副刊版 2023/08/07

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位於屯門曾咀的T．PARK [源．區]是全港首個污泥處理設施，結合污泥焚化、發電、海水淡化及污水處理等技術；園內亦設有戶外園林花園、雀鳥保護區、足浴池及恒溫水療池，以及韓系簡約Cafe可睇靚景兼打卡，

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欄名 : 本地遊

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