中國內地暑假檔期過了一半，大贏家肯定是《消失的她》和《八角籠中》兩部相對中低成本製作，比起《封神第一部》上十億元（人民幣，下同）過外的投資（三部一起拍，號稱總投資三十億元，但上映兩周只收了近十四億元），這兩部電影都可說刀仔鋸大樹，分別上映個半月和一個月，累積票房分別已有三十五億元和二十一億元。而且兩部都真的值得看，頗能代表在商業噱頭大片以外的中國電影健康製作方向。

差不多全靠口碑一步步建立高票房的《消失的她》，最接近的類比是近幾年流行的西班牙小品式燒腦懸疑劇，雖說是大橋段和一部蘇聯舊片，甚至與粵語長片有些相似（講主角在東南亞旅遊，一覺醒來，身邊老婆不是同一人，但這陌生女人則處處能證明她真是你老婆，是你有問題，不是她有問題），但它扭橋與解謎的最後板斧，更似《消失的房客》那種醒目推進，當然有點牽強，但總體來說，也算聰明有娛樂性。《八角籠中》就取材格鬥孤兒的新聞，人物有爭議，但也是現實之無奈。多次講過，這種高質中型製作，才是電影市場可長遠健康發展的活力，而不能下下靠支持國潮或主旋律進場。

不過《消失的她》實在是太成功了，大大超過預期，除電影本身外，一定是擊中了社會上某些共鳴情緒，那是甚麼呢？

看來是近年出現的有關中國遊客在東南亞遇事的新聞，築起了一個東南亞出遊危機的焦慮感，而觀眾看片，就連隨把這陰影激發，看得特別有癮。這些危險傳聞，有被灌迷藥後，遭生劏取內臟變賣；有被綁到電話詐騙園區；有酒店中死於非命，也有類似片中主綫的把親人推下山崖，以騙取保險或身家的。故事就是成功的把這普遍的社會外在情緒植入作品之中，引發共鳴關注。