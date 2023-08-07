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紫菜致大頸泡？

副刊版 2023/08/07

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「最近我愛上了紫菜零食，因它低卡又美味。但聽說紫菜屬高碘質的食物，多吃會導致大頸泡，是真的嗎？」Cindy問。

「偶爾吃紫菜、海帶這些高碘的食物並不會引致大頸泡，反而若缺乏碘，甲狀腺會加倍運作去製造甲狀腺素而腫大成『大頸泡』。」我答道。

「太好了！我每天大約三、四包紫菜，卻被爸媽說了整晚，小心有大頸泡，害得我睡不着。」

「碘對於維持新陳代謝、調節心血管和內分泌系統有幫助，維持各個器官機能十分重要。長期碘質攝取不足，會引致甲狀腺低，導致肥胖、反應遲緩或疲倦等。」我續說：「最新的二○二○年度人口健康調查發現，香港三十五歲或以上的成年人攝取碘質不足。二○一九年亦發現除非孕婦和哺乳媽媽有服用補充劑，否則碘攝取普遍不足。」

那麼，如何攝取足夠的碘？事實上，十二歲以上人士每日建議攝取碘量為一百五十微克；孕婦及哺乳媽媽則為二百五十微克。可以留意以下貼士：一、頻密些食用碘質豐富的食物，海產類如海蝦、蜆、蠔、青口、三文魚、鱈魚、其他海魚等，不少海鮮同時亦含豐富其他維持甲狀腺健康的營養素，如鐵質、鋅質、維他命D、硒質等。另外，可多吃牛奶、芝士、乳酪等，也屬高碘食物；但要留意紫菜和海帶，由於其碘含量很高，建議一星期進食一次和小量便可；二、查看家中是否正使用碘鹽（Iodised Salt），並盡量在食用前才加入菜餚，以免於烹調時流失；三、孕婦和哺乳媽媽及甲狀腺病患者應諮詢醫生和註冊營養師的建議，服用補充劑和調整飲食。

撰文 : 黃雅婷

欄名 : 營營樂樂

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