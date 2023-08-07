就《Forbes》對一名港男「Desperately Faking Riches」的報道，甚具娛樂性。那些有關他學歷、財產、工作經歷、美酒收藏品總值、宣稱收購酒店和賽車隊、擁有超級跑車的真偽性，讀者可從雜誌提供的資料自行判斷。據文章報道指出，該男子話「低調」，但又會出現以下非常有趣的情況：

一、據報道，從二○二○年起，至少有七個人在逾二十個場合，向該雜誌十一位不同記者推薦此男子是「最低調的億萬富翁慈善家」，奇就奇在，還附上標記「私人和機密」的文件去說明其身家。為何他們會得到人家財產這麼「私人和機密」的文件呢？

二、《金融時報》在二○二一年專訪他時，他在訪問聲稱自己擁有三輛勞斯萊斯、兩架賓利和一架私人飛機。（我有兩點好奇想知：一、他覺得擁有這些資產就是已達「億萬富翁」的指標？二、堅持低調的人會這樣公開自己的資產嗎？）

三、該男子於去年九月約見《Forbes》編輯，表示自己陷入一個「兩難」處境：因為他不知是否應該保持低調，還是應該告訴編輯更多關於自己財富的資料，好使他能夠在億萬富翁榜上有名。

世界上確實有很多人，想把自己打造成富豪才俊的，有些人會請公關公司幫自己推。上述這名男子聘用一間英國公關公司，公司網站臚列了客戶人物，還巨細無遺地說明「幫這個客戶聯絡了甚麼傳媒做了篇人物報道」。這本應是客戶很棹忌的事情，因這即是話俾全世界知，是自己聘請了公關去向傳媒推銷自己；而這間公關公司卻一五一十地列出自己如何幫想出名的客戶增加曝光率，且還疑似用上P圖和不實資料向傳媒硬銷客戶，手段粗糙兼低劣。然而，這只是那間公關公司的問題嗎？那又不見得，沒有客戶的意向和資料提供，公關公司又怎會自把自為？所以只能說，咩人搵咩人。