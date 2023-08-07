Nothing推子品牌CMF 主打廉價智能產品 行政人員版 2023/08/07 分享： 分享： 英國初創Nothing以推出透明外殼的電子產品為賣點，當中包括智能手機和耳機。Nothing日前宣布推出子品牌CMF，並主打經濟實惠型智能產品，目標是讓消費者能通過低廉價格，獲取設計和質量更好的產品。 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Vision Pro新專利獲批 減暈動症視覺疲勞 今日 Vision Pro新專利獲批 減暈動症視覺疲勞 「室温超導體」 下一代工業革命？ 2023/08/04 「室温超導體」 下一代工業革命？ 富士康斥47億印度建廠 生產iPhone零件芯片設備 2023/08/04 富士康斥47億印度建廠 生產iPhone零件芯片設備 Meta推新開源AI工具 AudioCraft助作曲 2023/08/04 Meta推新開源AI工具 AudioCraft助作曲 Adobe蘋果等科企組聯盟 推動3D生態系統標準化 2023/08/03 Adobe蘋果等科企組聯盟 推動3D生態系統標準化 英國 產品 品牌 智能手機 耳機 智能手錶