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Nothing推子品牌CMF 主打廉價智能產品

行政人員版 2023/08/07

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英國初創Nothing以推出透明外殼的電子產品為賣點，當中包括智能手機和耳機。Nothing日前宣布推出子品牌CMF，並主打經濟實惠型智能產品，目標是讓消費者能通過低廉價格，獲取設計和質量更好的產品。

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欄名 : 科技新知

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