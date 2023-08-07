Vision Pro新專利獲批 減暈動症視覺疲勞 行政人員版 2023/08/07 分享： 分享： 部分人使用MR或VR眼鏡時，或會導致噁心、出汗、頭痛和頭暈。為改善以上情況，蘋果（Apple）獲得一項關於MR眼鏡Vision Pro的新專利技術，能夠減少暈動症及視覺疲勞。 蘋果6月公布Apple ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Nothing推子品牌CMF 主打廉價智能產品 今日 Nothing推子品牌CMF 主打廉價智能產品 「室温超導體」 下一代工業革命？ 2023/08/04 「室温超導體」 下一代工業革命？ 富士康斥47億印度建廠 生產iPhone零件芯片設備 2023/08/04 富士康斥47億印度建廠 生產iPhone零件芯片設備 Meta推新開源AI工具 AudioCraft助作曲 2023/08/04 Meta推新開源AI工具 AudioCraft助作曲 Adobe蘋果等科企組聯盟 推動3D生態系統標準化 2023/08/03 Adobe蘋果等科企組聯盟 推動3D生態系統標準化 Apple VR 專利 頭痛 頭暈