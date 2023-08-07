Vision Pro新專利獲批 減暈動症視覺疲勞

部分人使用MR或VR眼鏡時，或會導致噁心、出汗、頭痛和頭暈。為改善以上情況，蘋果（Apple）獲得一項關於MR眼鏡Vision Pro的新專利技術，能夠減少暈動症及視覺疲勞。

蘋果6月公布Apple

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