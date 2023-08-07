  • 30°C
香港時間 : 2023807日 (週一) 01:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

要聞
評‧析‧天下
金融
中國
國際
投資理財
地產
港聞
政治
評論
行政人員
工商
副刊
置業家居
投資理財周刊
昔日新聞

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

軍事黔驢技窮 俄烏政治牌又成拙？

評論 2023/08/07

分享：

分享：

貴州本來沒有驢，驢引入後，老虎最初也嚇怕了，一聽到驢大叫就走。但時間久了，老虎察覺驢叫完也沒甚麼，於是鼓起勇氣抵近試探。驢發怒起蹄，老虎樂了：甚麼？原來只會踢！然後就吃了驢。

黔驢技窮，自曝其短不作不死也。俄羅斯打烏克蘭就是如此，傳說中的戰鬥民族原來這麼渣。不過烏克蘭也是作死，暴露出反攻基本已經失敗，基輔急於挽回顏面，卻招致意想不到反效果。

結束一場無法全勝的戰爭，必須軍事、政治兩手發力。俄烏軍事牌幾已耗盡，餘下的政治和外交牌是時候打出來了。當然，雙方的牌並不對等。

烏大反攻力竭 進入「攞彩」模式

烏克蘭「大反攻」力竭，對內不受歡迎的談判終無可避免，現已進入「攞彩」模式。烏方無人機連番襲擊莫斯科，軍事價值幾高也有眼睇，就是一些大廈幕牆受損。

烏總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）是這麼說的：「烏克蘭正變得更強大，戰爭逐漸回到俄羅斯，回到其具象徵意義的中心和軍事基地，這是不可避免、自然而且絕對公平的過程。」

關鍵字：象徵意義。繙譯：我們正面戰場打不贏，但炸到了莫斯科，那裏象徵意義很大的，他們炸我們，我們也炸他，這就公平了，談判就不會丟臉了。

烏克蘭7月中襲擊克里米亞大橋，也是攞彩一部分。但正如基辛格（Henry Kissinger）點出烏克蘭現在是歐洲「軍備最強但戰略經驗最淺」國家，基輔這次完全失算，蝕慘了。

俄方去年已拿下連接克里米亞陸橋，烏方就算炸斷大橋，也不會剝奪半島補給，對烏軍反攻爭取切斷陸橋亦毫無幫助，何況沒有炸斷。俄方報復卻是厲害的，乘勢不延續黑海運糧協議，還炸毀敖德薩港穀倉等設施。

襲大橋蝴蝶效應 烏遭東歐捅刀

結果就是烏克蘭事前沒有想到的。波蘭、斯洛伐克、匈牙利及羅馬尼亞，亦即和烏接壤歐盟四國，再加上保加利亞，單方面宣布延長烏農產品進口禁令至年底，歐盟原本只准禁令生效至9月15日。

東歐為何向烏克蘭捅刀？很簡單，黑海協議完了，敖德薩港也廢了，芬芳鮮甜的烏農產品又不能賣給俄羅斯，還能傾銷到哪裏？但歐盟也是有農民和需要選票的政客的，東歐這幾國更是烏農業直接對手，價值觀可不能當飯吃。

烏克蘭自然很生氣，忍不住扛上波蘭。波蘭總統外交顧問上周做內宣，稱波蘭已幫了烏克蘭許多，但必須保障農民利益，烏方應該感恩云云後，烏克蘭傳召了波蘭大使抗議！

波蘭當然也不客氣，馬上傳召烏克蘭大使反抗議！總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）更親自發炮，強調烏方永遠不應犯這錯，波蘭是「俄羅斯入侵當日唯一留代表在基輔的國家」，但別國利益不能凌駕波蘭利益。

然後澤連斯基慫了，打起圓場：「烏克蘭正為整個歐洲的自由而戰，也很感激波蘭幫助，兩國一起從黑海到波羅的海，是歐洲真正的防盾，不能容許任何政治事件破壞關係哈……」

波蘭烏克蘭，誰是主人，誰是寵物，一目了然。當然，「主人」也只是別人的寵物。

尼日爾政變 西非博弈俄收漁利

黔驢技窮，烏克蘭已無甚麼牌好打了。俄羅斯呢？怎說都較多，或者說總會有的，在西非。

尼日爾7月底政變，我們不太關心，但其實涉及大國在非洲博弈。尼總統衞隊以反恐反貪不力為由，扣押了總統巴祖姆（Mohamed Bazoum）和眾官員，軍隊說完反抗又轉軚支持，街上則充滿俄羅斯國旗，民眾用法語高喊「打倒法國！普京萬歲！」

說這不是俄羅斯搞的顏色革命也沒人信吧？至少肯定是漁利機會。但俄方為何有本事這樣？尼日爾與西非多國一樣，是法國前殖民地，獨立後也是法國勢力範圍，並使用西非法郎，金融受法國支配。法國在尼傭用當地人開採鈾礦等資源，提供的待遇大家都懂，而且還掌握定價權。尼人冒死為法國挖鈾，法國說多少錢就多少錢。法媒也坦言，尼多任總統都要求法方加價。

俄羅斯近年以瓦格納僱傭兵集團，在非洲多國拓展利益，不只是軍事，還涉及政經。簡單說，就是提供保護換取黃金鑽石和資源，當然你在政治上還須親俄。尼日爾的兩個鄰國，馬里2020及2021年，布基納法索2022年都曾政變，法國兵再見，瓦格納你好。

法國2013年起出兵西非反恐，多年來成果有限，還重新激起西非人對前宗主國積怨，成為俄羅斯機會。俄方或已向尼日爾開出較好價格，要不就是將會。有份政變的尼日爾軍頭，事前事後都到了馬里開會。獲普京放生的瓦格納頭目普里戈任（Yevgeny Prigozhin）也不避嫌，稱準備好「幫助」尼日爾。克里姆林宮可謹慎得多，呼籲政變軍人釋放巴祖姆（沒說讓其復位）。

無人機出口管制 助力勸和促談

有趣的是，縱美國在尼日爾亦有駐軍和利益，但顯得事不關己，似乎寧願俄羅斯得利，也要對尋求歐洲自主（擺脫美國）的法國落井下石。又或者，美國不能承受向世界發出「俄羅斯也有魅力發動顏色革命」的訊號。

美國譴責奪權，但未定性政變（否則要停止向當地投入資源，或影響駐軍）；撤走使館人員，但未如法國撤僑；白宮國安委發言人甚至說「看不到俄羅斯力量介入尼日爾事件」。美方不是常說教非洲「警惕中俄滲透」嗎？俄羅斯不是連美國大選都能操控？尼日爾人把俄國旗都打出來了！白宮盲了？

尼日爾跟俄烏何干？法國幾乎被擠出西非了，老牌帝國在原材料和勞動力供應地的話語權愈來愈小，浮華閒雅的法式生活要維持下去就更難，社會矛盾恐進一步激化，法國乃至歐盟是否有更大動機推動俄烏停戰，讓歐洲停止自殘？尼日爾佔全球鈾貿易5%（還是這樣窮就說明了問題），供應法國18%，而法國70%靠核電，這鏈條要是出問題，死不了不等於能好好活。

但俄羅斯的牌絕非乾淨利落，弄不好還是可能會黔驢技窮，作死。尼日爾大局未定，西非經濟共同體威脅軍事干預，馬里及布基納法索則主動與尼捆綁。混戰萬一打起來，俄整個非洲布局都可能要翻。俄軍炸了敖德薩穀倉，也等於捅了非洲國家，令他們更難吃飯，因此局勢仍須觀望。

這邊廂，東方大國宣布對無人機實施出口管制。俄烏還是別再炸來炸去了，快坐下來談吧！

烏克蘭「大反攻」力竭，現已進入「攞彩」模式，總統澤連斯基聲稱，「戰爭逐漸回到俄羅斯，回到其具象徵意義的中心和軍事基地」。（路透社資料圖片）

撰文 : 連兆鋒

欄名 : 中外廣角鏡

最新專欄文章 更多

識途老馬再披甲 中美管控爭分奪秒
2023/07/31
識途老馬再披甲 中美管控爭分奪秒
環球同此炎熱 中美歐相煎何太急
2023/07/24
環球同此炎熱 中美歐相煎何太急
俄烏戰局 步步邁向「基辛格結局」？
2023/07/17
俄烏戰局 步步邁向「基辛格結局」？
核廢水出海搞局 中日韓敵友難分？
2023/07/10
核廢水出海搞局 中日韓敵友難分？
白俄調停瓦格納 啟示京斡旋俄烏
2023/07/03
白俄調停瓦格納 啟示京斡旋俄烏
美國 政治 金融 產品 歐洲 外交 記者 歐盟 法國

上一篇文章

維護國家安全之「弦」 可否鬆一鬆？

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？