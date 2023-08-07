軍事黔驢技窮 俄烏政治牌又成拙？

貴州本來沒有驢，驢引入後，老虎最初也嚇怕了，一聽到驢大叫就走。但時間久了，老虎察覺驢叫完也沒甚麼，於是鼓起勇氣抵近試探。驢發怒起蹄，老虎樂了：甚麼？原來只會踢！然後就吃了驢。

黔驢技窮，自曝其短不作不死也。俄羅斯打烏克蘭就是如此，傳說中的戰鬥民族原來這麼渣。不過烏克蘭也是作死，暴露出反攻基本已經失敗，基輔急於挽回顏面，卻招致意想不到反效果。

結束一場無法全勝的戰爭，必須軍事、政治兩手發力。俄烏軍事牌幾已耗盡，餘下的政治和外交牌是時候打出來了。當然，雙方的牌並不對等。

烏大反攻力竭 進入「攞彩」模式

烏克蘭「大反攻」力竭，對內不受歡迎的談判終無可避免，現已進入「攞彩」模式。烏方無人機連番襲擊莫斯科，軍事價值幾高也有眼睇，就是一些大廈幕牆受損。

烏總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）是這麼說的：「烏克蘭正變得更強大，戰爭逐漸回到俄羅斯，回到其具象徵意義的中心和軍事基地，這是不可避免、自然而且絕對公平的過程。」

關鍵字：象徵意義。繙譯：我們正面戰場打不贏，但炸到了莫斯科，那裏象徵意義很大的，他們炸我們，我們也炸他，這就公平了，談判就不會丟臉了。

烏克蘭7月中襲擊克里米亞大橋，也是攞彩一部分。但正如基辛格（Henry Kissinger）點出烏克蘭現在是歐洲「軍備最強但戰略經驗最淺」國家，基輔這次完全失算，蝕慘了。

俄方去年已拿下連接克里米亞陸橋，烏方就算炸斷大橋，也不會剝奪半島補給，對烏軍反攻爭取切斷陸橋亦毫無幫助，何況沒有炸斷。俄方報復卻是厲害的，乘勢不延續黑海運糧協議，還炸毀敖德薩港穀倉等設施。

襲大橋蝴蝶效應 烏遭東歐捅刀

結果就是烏克蘭事前沒有想到的。波蘭、斯洛伐克、匈牙利及羅馬尼亞，亦即和烏接壤歐盟四國，再加上保加利亞，單方面宣布延長烏農產品進口禁令至年底，歐盟原本只准禁令生效至9月15日。

東歐為何向烏克蘭捅刀？很簡單，黑海協議完了，敖德薩港也廢了，芬芳鮮甜的烏農產品又不能賣給俄羅斯，還能傾銷到哪裏？但歐盟也是有農民和需要選票的政客的，東歐這幾國更是烏農業直接對手，價值觀可不能當飯吃。

烏克蘭自然很生氣，忍不住扛上波蘭。波蘭總統外交顧問上周做內宣，稱波蘭已幫了烏克蘭許多，但必須保障農民利益，烏方應該感恩云云後，烏克蘭傳召了波蘭大使抗議！

波蘭當然也不客氣，馬上傳召烏克蘭大使反抗議！總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）更親自發炮，強調烏方永遠不應犯這錯，波蘭是「俄羅斯入侵當日唯一留代表在基輔的國家」，但別國利益不能凌駕波蘭利益。

然後澤連斯基慫了，打起圓場：「烏克蘭正為整個歐洲的自由而戰，也很感激波蘭幫助，兩國一起從黑海到波羅的海，是歐洲真正的防盾，不能容許任何政治事件破壞關係哈……」

波蘭烏克蘭，誰是主人，誰是寵物，一目了然。當然，「主人」也只是別人的寵物。

尼日爾政變 西非博弈俄收漁利

黔驢技窮，烏克蘭已無甚麼牌好打了。俄羅斯呢？怎說都較多，或者說總會有的，在西非。

尼日爾7月底政變，我們不太關心，但其實涉及大國在非洲博弈。尼總統衞隊以反恐反貪不力為由，扣押了總統巴祖姆（Mohamed Bazoum）和眾官員，軍隊說完反抗又轉軚支持，街上則充滿俄羅斯國旗，民眾用法語高喊「打倒法國！普京萬歲！」

說這不是俄羅斯搞的顏色革命也沒人信吧？至少肯定是漁利機會。但俄方為何有本事這樣？尼日爾與西非多國一樣，是法國前殖民地，獨立後也是法國勢力範圍，並使用西非法郎，金融受法國支配。法國在尼傭用當地人開採鈾礦等資源，提供的待遇大家都懂，而且還掌握定價權。尼人冒死為法國挖鈾，法國說多少錢就多少錢。法媒也坦言，尼多任總統都要求法方加價。

俄羅斯近年以瓦格納僱傭兵集團，在非洲多國拓展利益，不只是軍事，還涉及政經。簡單說，就是提供保護換取黃金鑽石和資源，當然你在政治上還須親俄。尼日爾的兩個鄰國，馬里2020及2021年，布基納法索2022年都曾政變，法國兵再見，瓦格納你好。

法國2013年起出兵西非反恐，多年來成果有限，還重新激起西非人對前宗主國積怨，成為俄羅斯機會。俄方或已向尼日爾開出較好價格，要不就是將會。有份政變的尼日爾軍頭，事前事後都到了馬里開會。獲普京放生的瓦格納頭目普里戈任（Yevgeny Prigozhin）也不避嫌，稱準備好「幫助」尼日爾。克里姆林宮可謹慎得多，呼籲政變軍人釋放巴祖姆（沒說讓其復位）。

無人機出口管制 助力勸和促談

有趣的是，縱美國在尼日爾亦有駐軍和利益，但顯得事不關己，似乎寧願俄羅斯得利，也要對尋求歐洲自主（擺脫美國）的法國落井下石。又或者，美國不能承受向世界發出「俄羅斯也有魅力發動顏色革命」的訊號。

美國譴責奪權，但未定性政變（否則要停止向當地投入資源，或影響駐軍）；撤走使館人員，但未如法國撤僑；白宮國安委發言人甚至說「看不到俄羅斯力量介入尼日爾事件」。美方不是常說教非洲「警惕中俄滲透」嗎？俄羅斯不是連美國大選都能操控？尼日爾人把俄國旗都打出來了！白宮盲了？

尼日爾跟俄烏何干？法國幾乎被擠出西非了，老牌帝國在原材料和勞動力供應地的話語權愈來愈小，浮華閒雅的法式生活要維持下去就更難，社會矛盾恐進一步激化，法國乃至歐盟是否有更大動機推動俄烏停戰，讓歐洲停止自殘？尼日爾佔全球鈾貿易5%（還是這樣窮就說明了問題），供應法國18%，而法國70%靠核電，這鏈條要是出問題，死不了不等於能好好活。

但俄羅斯的牌絕非乾淨利落，弄不好還是可能會黔驢技窮，作死。尼日爾大局未定，西非經濟共同體威脅軍事干預，馬里及布基納法索則主動與尼捆綁。混戰萬一打起來，俄整個非洲布局都可能要翻。俄軍炸了敖德薩穀倉，也等於捅了非洲國家，令他們更難吃飯，因此局勢仍須觀望。

這邊廂，東方大國宣布對無人機實施出口管制。俄烏還是別再炸來炸去了，快坐下來談吧！

▲ 烏克蘭「大反攻」力竭，現已進入「攞彩」模式，總統澤連斯基聲稱，「戰爭逐漸回到俄羅斯，回到其具象徵意義的中心和軍事基地」。（路透社資料圖片）