太興茶記風味雪糕登場 惠康獨家發售

提起太興茶餐廳，大家可能會諗起佢嘅招牌飲品「冰鎮奶茶」，黛安聽公關姊妹講，最近惠康聯乘太興推出咗3款經典港式飲品味雪糕，除咗必試嘅「奶茶雪糕」外，仲有「鴛鴦雪糕」及「咖啡雪糕」，神還原經典香港茶餐廳風味。3款新口味都係香港製造，每一口都食出親切感。即日起至8月17日，顧客更可以驚喜價$48/盒（1盒3杯同款口味）買嚟試食，體驗全新茶記冰涼快感。呢款新產品已喺全綫惠康、Market Place、3hreesixty及Oliver's the Delicatessen獨家發售喇。

另外，即日起至8月10日，喺惠康買任何產品滿$100，即可以$50換購3包時興隆金龜嘜萬里脆花生（320克）；或以$34換購各款可口可樂、玉泉、芬達及雪碧迷你罐裝汽水（200毫升6罐裝）2排。如果想慳多啲，即日起至9月30日，任何日子憑恒生enJoy卡於網上單一簽帳淨值滿$500，仲可以激賺額外8,000 yuu積分，其他信用卡亦可激賺額外$40+FUN Dollars，好抵呀！

本文轉載自《晴報》