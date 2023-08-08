招商永隆銀行 以客為本 推動跨境金融創新發展

▲ 林淑芬（左）表示，招商永隆銀行致力透過專業產品及創新金融科技，推動大灣區跨境金融創新發展。

香港經濟日報企業大獎頒獎禮2023：傑出大灣區財富管理服務

粵港澳大灣區建設是國家重大的發展戰略，也是香港未來發展的焦點之一，隨着中國內地及香港的出入境恢復正常，預料區內居民對財富管理的需求亦會持續增加。配合有關趨勢，招商永隆銀行近年積極透過創新金融科技與專業產品，推動大灣區跨境金融的創新發展，為客戶提供最佳的跨境理財體驗。

招商永隆銀行在「香港經濟日報企業大獎2023」中除獲頒「傑出大灣區財富管理服務」外，同時成為「傑出私人財富管理銀行」和「傑出數碼理財及證券交易應用程式」等獎項得主。招商永隆銀行總經理助理林淑芬認為，銀行能夠取得「傑出大灣區財富管理服務」殊榮，除了是因為招商永隆銀行跨境理財各項專業能力外，也因為該行一直秉承的「最懂你、最高效、最有溫度」服務價值觀，故此，深受客戶和市場肯定。



與母行聯動 實現無阻跨境理財



談及近年客戶對跨境理財服務的需求，林淑芬透露，隨着大灣區的發展愈趨成熟，區內財富管理服務行業的競爭亦變得激烈。「除了客戶體驗和技術上的競爭外，面對區內日益增長的財富需求，業界必須做到以客為本，為客戶提供合適的投資策略。」她指出，配合有關發展，招商永隆銀行持續提升金融科技能力，加快數碼化轉型，強化現代銀行的核心競爭力，致力保持「質量、效益、規模」動態均衡發展的目標，以配合國家及內地母行招商銀行的戰略規劃。

林淑芬以「粵港澳大灣區跨境理財通」（「跨境理財通」）為例，指出招商永隆銀行早在「跨境理財通」政策公布初期，銀行已與母行招商銀行緊密合作，在系統建設、產品及服務，以及員工培訓等領域做到無縫對接，讓客戶享受暢通無阻的跨境理財體驗。「我們與母行共同儲備了超過500隻具市場競爭力的『跨境理財通』合資格投資產品，以應對大灣區內日益增長的財富需求。」

此外，配合金融科技的發展，招商永隆銀行持續加大有關科技的投入，強化現代銀行這一核心競爭力，深化技術與業務的融合，不斷優化「一點通」手機銀行服務，全面推動賬戶、支付、證券、財富管理等流程再造，加快推進銀企直聯、掌上託管APP、線上貿易融資等新渠道建設。

「香港合資格投資者可透過『跨境理財通』的『北向通』跨境匯款，通過閉環式資金渠道，把資金由香港匯款專戶匯入至內地投資專戶，經電子渠道購買內地銀行銷售的合資格理財產品。」林淑芬表示，招商永隆銀行致力提升銀行業務的線上化水平，致力為客戶打造最佳金融科技體驗平台。



緊貼國家大局 支持香港金融業發展



據了解，隨着中國內地與香港恢復全面通關，跨境理財通的開戶和資金投放正穩步增長，林淑芬認為有關情況與大眾風險意識提高有關。「疫情令客戶明白分散風險的重要性，而香港的理財產品在流動性方面擁有更好的優勢，既可輕鬆使用外匯，同時可以發揮分散風險的作用，所以能吸引內地跨境客戶。」

林淑芬指出，「跨境理財通」允許零售投資者直接跨境開設和操作投資戶口，有更大的自主度去選擇理財產品，不只為大灣區居民提供更多理財產品的選擇，便利跨境投資，同時能進一步促進人民幣跨境流動和使用，有利中國內地及港澳地區金融業界開闢更廣闊的市場。「『跨境理財通』進一步推動了中國內地與港澳金融的互聯互通，也為香港財富管理行業帶來新的發展機遇。我們非常期待繼續與內地母行招商銀行進行多方面的合作，共同開展有關業務。」

預期大灣區客戶對財富管理的需求持續，林淑芬強調，招商永隆銀行未來會堅持貫徹執行母行招商銀行「十四五」戰略規劃，繼續服務大局，支持香港發展和大灣區建設，並幫助客戶捉緊大灣區財富管理機遇。「除了期待逐步擴大『跨境理財通』的業務與產品範圍外，我們亦會緊貼國家『雙碳戰略』，積極推動綠色及可持續金融業務，逐步擴大產品範圍，為鞏固香港國際金融中心地位提供支援。」

林淑芬總結時重申，招商永隆銀行紮根香港90年來，一直秉承「最懂你、最高效、最有溫度」的服務價值觀，為客戶提供多元化的財富管理服務。「招商永隆銀行透過專業產品及創新金融科技，致力推動大灣區跨境金融創新發展，未來我們會繼續敢於突破和創新，引領行業趨勢，為客戶提供更全面的大灣區財富管理服務。」

註：

1. 招商銀行是指內地招商銀行股份有限公司，接受內地監管並規範經營內地業務。內地招商銀行賬戶服務由招商銀行提供並受其條款及細則約束。在內地招商銀行股份有限公司的存款不受香港的存款保障計劃保障，亦不獲招商永隆銀行有限公司擔保。

2. 內地招商銀行為招商永隆銀行開展跨境理財通業務合作夥伴。

3. 所有以上提及的產品及服務皆受相關條款及細則約束 。



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