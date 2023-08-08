香港建造商會主辦 首屆「魯班節」 凝聚業界與民同樂 吸引新進投身建造

▲ 香港建造商會會長林健榮（左三）與房屋局局長何永賢（右三）聯同發展局首席助理秘書長（工務）林達明（右二）、文物保育專員蔣志豪（左一）、香港魯班廣悅堂主席鄧智宏（左二）及香港魯班廣悅堂榮譽顧問陳家駒（右一）等嘉賓，一起出席首屆「魯班節」啟動禮，為一系列慶祝活動揭開序幕。

魯班為中國史上最著名的建築及工藝巨匠，自古以來被尊為百匠之師，建造業界更奉之為祖師及神祇。業界於每年農曆六月十三日藉慶祝「魯班先師寶誕」，弘揚尊師重道價值觀，傳承魯班先師建造智慧。

香港建造商會於今年七月慶祝「魯班先師寶誕」之際，主辦首屆魯班節，藉一系列慶祝活動，創造香港獨特的魯班文化，吸引年輕人加入建造行列，並將魯班節締造成為每年城中一項與民同樂的盛事。連串慶祝活動獲香港特區政府發展局及香港魯班廣悅堂全力支持，以及業界友好鼎力參與。而首屆魯班節主要有八大慶祝活動，包括：

「魯班節」啟動禮



啟動禮於7月4日假西環魯班先師廟舉行，為一系列慶祝活動揭開序幕，同時迎接魯班先師廟來年邁向140周年。擔任主禮嘉賓的房屋局局長何永賢致辭時指學習「魯班精神」，代表香港人不怕困難，同心協力不斷創造奇蹟。典禮上最矚目的是廟前一個逾7呎半高的巨型魯班鎖祝願藝術裝置，它是由2017年「青年魯班選舉」雙料得主胡善姮以魯班鎖結構概念，把藝術創作糅合傳統魯班木榫技術製作而成，展出期至8月15日。此外， 8歲小畫家歐俊希與20多名來自「聖雅各福群會賽馬會啟藝學苑」和「明愛筲箕灣綜合家庭服務中心」的市民，攜手為魯班先師廟前院的花盆創作彩繪及栽種植物，為古蹟添置一個具現代藝術氣息的創意花圃。

▲ 香港建造商會會長林健榮（左）與房屋局局長何永賢（右）於迷你魯班鎖上寫上祝福。

▲ 年僅8歲的天才小畫家歐俊希（中）為魯班先師廟前院的花盆創作彩繪。

建造業魯班飯行動

香港建造商會聯同建造業議會於7月份與超過50間社福機構合作，向18區獨居長者、失業及低收入人士等社會弱勢社群，免費派發5,000個魯班飯及500個福袋，為他們送上關懷和愛心。

▲ 香港建造商會聯同建造業議會向弱勢社群免費派發魯班飯及福袋。

魯班節工作坊 X 導賞團

商會於7月8及16日舉辦導賞團及工作坊，吸引近200名市民報名，反應熱烈。參加者由導賞員帶領參觀屬一級歷史建築的魯班先師廟，並於導師講解下認識魯班先師發明的工具，更親身體驗魯班鎖的結構及應用。參加者均表示活動有趣，冀日後再有機會參加。

▲ 魯班節工作坊參加者一同認識魯班鎖的設計和應用。

▲ 魯班節導賞團備受好評，參加者說令他們眼界大開。

中學基建模型創作比賽

香港建造商會聯同香港專業教育學院工程學科、工程滙及香港理工大學建設及環境學院土木及環境工程學系，合辦第十七屆「中學基建模型創作比賽」，以提升中學生對建造工程的認識及興趣。33間中學派出55支隊伍，共250名學生參加，反應熱烈。

通過初賽靜力荷載撓度測試的首24支隊伍晉身決賽角逐各項大獎。決賽暨頒獎典禮於7月8日假香港專業教育學院青衣分校順利舉行。優勝學生在得獎感言中，表示比賽不單讓他們增進知識和技術，更加強了日後投身建造業的期望和信心。

▲ 第十七屆「中學基建模型創作比賽」反應踴躍，共吸引250名學生參與。

香港建造商會魯班先師寶誕晚宴

晚宴於7月21日假香港JW萬豪酒店舉行，讓業界相互交流，祝願工作順利及答謝仝人的貢獻，當晚政府官員、業界人士及會員等近450位嘉賓共襄盛會。晚宴邀得發展局局長甯漢豪擔任主禮嘉賓，席間首次播出魯班節各項活動的精彩花絮。

▲ 近450名嘉賓出席魯班先師寶誕晚宴，重溫魯班節精彩花絮。

成立香港建造商會魯班獎學金

香港建造商會於7月21日魯班先師寶誕晚宴上宣布成立「香港建造商會魯班獎學金」，重點栽培修讀建造業相關學位課程的全日制大學生，及鼓勵本地學生在本港大學攻讀與建造業相關課程，同時亦照顧經濟條件欠佳的本科生。

▲ 香港建造商會會長林健榮宣布成立「香港建造商會魯班獎學金」。

香港建造商會青年會—木工體驗工作坊

為加深年輕人了解中國木工傳統的歷史和文化，香港建造商會青年會於7月29日舉辦木工工作坊，由專業木工師傅向年青會員講解魯班發明的工具及其工藝精神，並即場教授參加者製作運用入榫技術的小木櫈，提升他們對木工的興趣。

▲ 專業木工師傅於工作坊向青年會員講解魯班發明的工具及其工藝精神。

2023青年魯班選舉

2023青年魯班選舉頒獎典禮已於7月30日「魯班先師寶誕」正日假魯班先師廟順利舉行，典禮邀得發展局局長甯漢豪擔任主禮嘉賓，表揚業界表現傑出及具上進心的年輕人，鼓勵更多優秀年輕人投身建造業。42位獲獎的業界精英中，李可欣奪得「優秀青年魯班大獎」，有別於由男性主導的傳統形象，證明女性憑實力亦能在建造界佔一席位。

▲ 李可欣（右二）巾幗不讓鬂眉，奪得「優秀青年魯班大獎」。

上述各項活動圓滿成功，實有賴及感謝各界鼎力支持。首屆魯班節成效斐然，為持續宣揚魯班先師的德藝，以及讓公眾加深了解建造業，香港建造商會將繼往開來，來年續辦魯班節，期望建造界仝人及社會大眾繼續積極支持及參與，延續此傳奇盛事！

（資料由客戶提供）