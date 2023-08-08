香港建造商會主辦 首屆「魯班節」 凝聚業界與民同樂 吸引新進投身建造

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魯班為中國史上最著名的建築及工藝巨匠，自古以來被尊為百匠之師，建造業界更奉之為祖師及神祇。業界於每年農曆六月十三日藉慶祝「魯班先師寶誕」，弘揚尊師重道價值觀，傳承魯班先師建造智慧。
香港建造商會於今年七月慶祝「魯班先師寶誕」之際，主辦首屆魯班節，藉一系列慶祝活動，創造香港獨特的魯班文化，吸引年輕人加入建造行列，並將魯班節締造成為每年城中一項與民同樂的盛事。連串慶祝活動獲香港特區政府發展局及香港魯班廣悅堂全力支持，以及業界友好鼎力參與。而首屆魯班節主要有八大慶祝活動，包括：
「魯班節」啟動禮
啟動禮於7月4日假西環魯班先師廟舉行，為一系列慶祝活動揭開序幕，同時迎接魯班先師廟來年邁向140周年。擔任主禮嘉賓的房屋局局長何永賢致辭時指學習「魯班精神」，代表香港人不怕困難，同心協力不斷創造奇蹟。典禮上最矚目的是廟前一個逾7呎半高的巨型魯班鎖祝願藝術裝置，它是由2017年「青年魯班選舉」雙料得主胡善姮以魯班鎖結構概念，把藝術創作糅合傳統魯班木榫技術製作而成，展出期至8月15日。此外， 8歲小畫家歐俊希與20多名來自「聖雅各福群會賽馬會啟藝學苑」和「明愛筲箕灣綜合家庭服務中心」的市民，攜手為魯班先師廟前院的花盆創作彩繪及栽種植物，為古蹟添置一個具現代藝術氣息的創意花圃。
建造業魯班飯行動
香港建造商會聯同建造業議會於7月份與超過50間社福機構合作，向18區獨居長者、失業及低收入人士等社會弱勢社群，免費派發5,000個魯班飯及500個福袋，為他們送上關懷和愛心。
魯班節工作坊 X 導賞團
商會於7月8及16日舉辦導賞團及工作坊，吸引近200名市民報名，反應熱烈。參加者由導賞員帶領參觀屬一級歷史建築的魯班先師廟，並於導師講解下認識魯班先師發明的工具，更親身體驗魯班鎖的結構及應用。參加者均表示活動有趣，冀日後再有機會參加。
中學基建模型創作比賽
香港建造商會聯同香港專業教育學院工程學科、工程滙及香港理工大學建設及環境學院土木及環境工程學系，合辦第十七屆「中學基建模型創作比賽」，以提升中學生對建造工程的認識及興趣。33間中學派出55支隊伍，共250名學生參加，反應熱烈。
通過初賽靜力荷載撓度測試的首24支隊伍晉身決賽角逐各項大獎。決賽暨頒獎典禮於7月8日假香港專業教育學院青衣分校順利舉行。優勝學生在得獎感言中，表示比賽不單讓他們增進知識和技術，更加強了日後投身建造業的期望和信心。
香港建造商會魯班先師寶誕晚宴
晚宴於7月21日假香港JW萬豪酒店舉行，讓業界相互交流，祝願工作順利及答謝仝人的貢獻，當晚政府官員、業界人士及會員等近450位嘉賓共襄盛會。晚宴邀得發展局局長甯漢豪擔任主禮嘉賓，席間首次播出魯班節各項活動的精彩花絮。
成立香港建造商會魯班獎學金
香港建造商會於7月21日魯班先師寶誕晚宴上宣布成立「香港建造商會魯班獎學金」，重點栽培修讀建造業相關學位課程的全日制大學生，及鼓勵本地學生在本港大學攻讀與建造業相關課程，同時亦照顧經濟條件欠佳的本科生。
香港建造商會青年會—木工體驗工作坊
為加深年輕人了解中國木工傳統的歷史和文化，香港建造商會青年會於7月29日舉辦木工工作坊，由專業木工師傅向年青會員講解魯班發明的工具及其工藝精神，並即場教授參加者製作運用入榫技術的小木櫈，提升他們對木工的興趣。
2023青年魯班選舉
2023青年魯班選舉頒獎典禮已於7月30日「魯班先師寶誕」正日假魯班先師廟順利舉行，典禮邀得發展局局長甯漢豪擔任主禮嘉賓，表揚業界表現傑出及具上進心的年輕人，鼓勵更多優秀年輕人投身建造業。42位獲獎的業界精英中，李可欣奪得「優秀青年魯班大獎」，有別於由男性主導的傳統形象，證明女性憑實力亦能在建造界佔一席位。
上述各項活動圓滿成功，實有賴及感謝各界鼎力支持。首屆魯班節成效斐然，為持續宣揚魯班先師的德藝，以及讓公眾加深了解建造業，香港建造商會將繼往開來，來年續辦魯班節，期望建造界仝人及社會大眾繼續積極支持及參與，延續此傳奇盛事！
（資料由客戶提供）