美食商貿博覽8月17日開鑼 同期舉行茶展 提供一站式專業商貿平台 助業界開拓商機
「美食商貿博覽」（Food Expo PRO）為餐飲業界提供一站式的採購平台，同期舉行「香港國際茶展」，業內人士不容錯過！
被譽為亞洲食品及飲品行業盛事的「美食商貿博覽」於8月17日在香港會議展覽中心舉行，展期至8月19日，同期舉行的貿易展還有「香港國際茶展」，兩者將會為業界帶來龐大商機。
「美食商貿博覽」雲集20個國家及地區的參展商，當中包括亞美尼亞、新加坡和南非的新展商，並設有21個展館，包括中國內地、印尼、日本、韓國、墨西哥、波蘭及泰國，非常國際化。
各地展商會帶來當地最新的產品、服務及科技。消費者的口味逐漸轉向健康食品，有展商展示「鳳梨萃取精華」肌膚保健食品、亦有於中醫藥與健康食品展區的香港參展商帶來的雲芝精華產品；因應有機天然食品流行，有新加坡展商呈獻採用100%純咖啡粉和燕麥粉製成的無糖燕麥奶傳統咖啡、墨西哥展商的天然甜味劑龍舌蘭糖漿等。
新設食品科學與技術展區與研討會 探討最新食品科技
今年新增「食品科學與技術」展區，展出以不同科技製成的美食及本地優秀的科研成果，例如有食品科技初創公司所研發的花生蛋白植物雞肉產品，以及香港本地學術機構研發的無酒精啤酒。博覽還有其他展品涵蓋食品及各式飲品、食品包裝、食品處理產品，以及食品服務等。
大會還安排了一連串的研討會和論壇，探討食品業最新發展及市場機遇。當中「食品科技研討會」邀得多家機構及食品科技企業，當中香港生產力促進局、全環控水耕研發中心，及香港高等教育科技學院會共同探討本港的食品創新科技發展，而一些食品科技初創公司亦會分享科技如何應用於餐飲業及零售。
同期茶展 名茶匯萃
同期舉行的貿易展覽更有「香港國際茶展」，今年茶展有10個展館，包括中國內地、斯里蘭卡及新增的肯亞展館，展出不同種類的名茶、茶產品和茶具。大會還安排了一系列的精彩節目比賽，其中亮點之一的「香港國際茶展名茶比賽」，參賽者將會角逐「最佳香氣獎」和「最佳滋味獎」兩個獎項。專業評審團會以盲品的方式，於眾多參賽名茶中挑選出兩大「茶王」！賞名茶之餘，參觀人士還可於茶展最後一天免費親嚐得獎名茶。
今年大會更會於茶展期間舉辦《國際及大灣區金茶王大賽2023 （港式奶茶 ） 香港決賽》，讓一眾奶茶大師在擂台上以沖茶技巧一分高下，爭奪年度業界殊榮！
線上線下無縫聯繫
為方便更多買家於場外都能夠隨時隨地進行採購，香港貿發局會採用展覽+（EXHIBITION+）線上及線下融合模式，買家除可在展覽會現場親自進行採購外，亦可於「商對易」（Click2Match）智能商貿配對平台及「貿發網採購」（hktdc.com Sourcing）平台上搜羅更多的產品和服務。在這個融合的展覽模式下，買家更可由現在至8月26日期間，透過「商對易」與本地及海外展商進行網上洽商。
同場於8月17至21日舉行的還有三項公眾展，包括: 美食博覽、美與健生活博覽和家電 ‧ 家居 ‧ 博覽。五項展覽匯聚超過1,800家展商，為業內買家及公眾帶來環球美食和時尚潮流產品，提供一站式的採購及購物盛會。
業內人士，請立即登記免費電子入場證，節省高達港幣100元：https://bit.ly/44TXFfm
入場人士：只供18 歲或以上的業內人士參觀
查詢： 1830 668
網站： foodexpopro.hktdc.com/tc
智能手機應用程式： HKTDC Marketplace App
買家禮遇
憑買家證、名片及此短訊，親臨位於展位5E-B23
的買家禮遇櫃檯蓋章及於展位5G-D32免
費換領纖維植物餐碟乙隻。送完即止！
＊ 圖只供參考。受條款及細則約束。每位買家只限換取記念品乙份，送完即止。
美食商貿博覽 ｜ 香港國際茶展
日期：8月17日至19日
地點：香港會議展覽中心
美食商貿博覽網址：https://foodexpopro.hktdc.com/tc
茶展網址：https://hkteafair.hktdc.com/tc
（特約）