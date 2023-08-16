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美食商貿博覽8月17日開鑼  同期舉行茶展  提供一站式專業商貿平台  助業界開拓商機

特約 00:00 2023/08/16

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「美食商貿博覽」及「茶展」專為業內人士而設，助企業開拓商機並建立聯繫。

「美食商貿博覽」（Food Expo PRO）為餐飲業界提供一站式的採購平台，同期舉行「香港國際茶展」，業內人士不容錯過！

被譽為亞洲食品及飲品行業盛事的「美食商貿博覽」於8月17日在香港會議展覽中心舉行，展期至8月19日，同期舉行的貿易展還有「香港國際茶展」，兩者將會為業界帶來龐大商機。

「美食商貿博覽」雲集20個國家及地區的參展商，當中包括亞美尼亞、新加坡和南非的新展商，並設有21個展館，包括中國內地、印尼、日本、韓國、墨西哥、波蘭及泰國，非常國際化。

各地展商會帶來當地最新的產品、服務及科技。消費者的口味逐漸轉向健康食品，有展商展示「鳳梨萃取精華」肌膚保健食品、亦有於中醫藥與健康食品展區的香港參展商帶來的雲芝精華產品；因應有機天然食品流行，有新加坡展商呈獻採用100%純咖啡粉和燕麥粉製成的無糖燕麥奶傳統咖啡、墨西哥展商的天然甜味劑龍舌蘭糖漿等。

美食商貿博覽強化貿易採購，提供一站式專業商貿平台。

美食商貿博覽強化貿易採購，提供一站式專業商貿平台。

新設食品科學與技術展區與研討會  探討最新食品科技

今年新增「食品科學與技術」展區，展出以不同科技製成的美食及本地優秀的科研成果，例如有食品科技初創公司所研發的花生蛋白植物雞肉產品，以及香港本地學術機構研發的無酒精啤酒。博覽還有其他展品涵蓋食品及各式飲品、食品包裝、食品處理產品，以及食品服務等。

大會還安排了一連串的研討會和論壇，探討食品業最新發展及市場機遇。當中「食品科技研討會」邀得多家機構及食品科技企業，當中香港生產力促進局、全環控水耕研發中心，及香港高等教育科技學院會共同探討本港的食品創新科技發展，而一些食品科技初創公司亦會分享科技如何應用於餐飲業及零售。

食物科技已成為大趨勢，來自新加坡的 Harada  Corporation（展位： 5B-D14）便專門生產不含麩質、低脂，低卡的植物雞肉。

專門製作傳統清酒木枡（Masu）的日本大橋量器（Ohashi Ryoki Co.， Ltd）（展位：5B-B11），其產品全部採用可循環再用木料製成，每一個都是幸福與好運的象徵。

韓國食品商Bosung Ilukjo Korea Co Ltd（展位：5B-E10）的切片泡菜，充滿傳統泡菜的香氣和辛辣味道，其中加入大蔥油泡製的炒泡菜清香美味。

來自波蘭，以生產健康天然食品為理念的NATURAL POLAND SP. Z O.O.（展位：5C-D15），今次將會展出一系列天然植物冷榨油，為追求健康概念的業內人士提供多款健康之選。

同期茶展  名茶匯萃 

同期舉行的貿易展覽更有「香港國際茶展」，今年茶展有10個展館，包括中國內地、斯里蘭卡及新增的肯亞展館，展出不同種類的名茶、茶產品和茶具。大會還安排了一系列的精彩節目比賽，其中亮點之一的「香港國際茶展名茶比賽」，參賽者將會角逐「最佳香氣獎」和「最佳滋味獎」兩個獎項。專業評審團會以盲品的方式，於眾多參賽名茶中挑選出兩大「茶王」！賞名茶之餘，參觀人士還可於茶展最後一天免費親嚐得獎名茶。

今年大會更會於茶展期間舉辦《國際及大灣區金茶王大賽2023 （港式奶茶 ） 香港決賽》，讓一眾奶茶大師在擂台上以沖茶技巧一分高下，爭奪年度業界殊榮！

這款來自中國內地湖南省的張家界茅岩莓有限公司（展位： 5G-B16） 出品的茅岩莓茶，由於其總黃酮含量高達38.7%，有助抗氧化、清除自由基、抑菌殺菌、止咳消炎、保肝護肝、消脂、抗高血壓等功效。

來自中國內地福建省的歐恩茶業有限公司（展位：5G-B25）的有機茉莉龍珠，採用優質茶胚和含苞待放的新鮮茉莉鮮花混合製成。沖泡出來的茶湯甘甜充滿濃郁花香，且耐泡性強，茶葉質量把控佳。

香港參展昔店（展位： 5F-F01）的日本手工鐵壺 — 砂鐵壺系列，其矜貴之處，是採用的素材混合了日本南部的特產砂鐵製成。砂鐵脆性很强，用來製成純砂鐵瓶，堅固又耐用，只要用蓋在瓶身上輕叩，即發出迴蕩悠揚的聲音，心神豫悦。

來自肯亞的Kenya Tea Packers Ltd（展位： 5G-D02），其白茶是由未成熟的茶葉製成，茶葉都是在芽胚完全開放前不久採摘，而且白茶含有很高的抗氧化劑，所以亦被稱為健康養生的茶。另一款Orthodox傳統紅茶工法，是肯亞名茶之一。全部採用傳統製茶方法生產，帶有獨特的濃郁茶香，滋味與別不同。

茶展另一焦點是《國際及大灣區金茶王大賽2023（港式奶茶）香港決賽》，一眾大師將會一決高下。

線上線下無縫聯繫 

為方便更多買家於場外都能夠隨時隨地進行採購，香港貿發局會採用展覽+（EXHIBITION+）線上及線下融合模式，買家除可在展覽會現場親自進行採購外，亦可於「商對易」（Click2Match）智能商貿配對平台及「貿發網採購」（hktdc.com Sourcing）平台上搜羅更多的產品和服務。在這個融合的展覽模式下，買家更可由現在至8月26日期間，透過「商對易」與本地及海外展商進行網上洽商。

同場於8月17至21日舉行的還有三項公眾展，包括: 美食博覽、美與健生活博覽和家電 ‧ 家居 ‧ 博覽。五項展覽匯聚超過1,800家展商，為業內買家及公眾帶來環球美食和時尚潮流產品，提供一站式的採購及購物盛會。

業內人士，請立即登記免費電子入場證，節省高達港幣100元：https://bit.ly/44TXFfm

入場人士：只供18 歲或以上的業內人士參觀
查詢： 1830 668
網站： foodexpopro.hktdc.com/tc
智能手機應用程式： HKTDC Marketplace App 

買家禮遇
憑買家證、名片及此短訊，親臨位於展位5E-B23
的買家禮遇櫃檯蓋章及於展位5G-D32免
費換領纖維植物餐碟乙隻。送完即止！

纖維植物餐碟

＊ 圖只供參考。受條款及細則約束。每位買家只限換取記念品乙份，送完即止。

美食商貿博覽 ｜ 香港國際茶展

日期：8月17日至19日 
地點：香港會議展覽中心
美食商貿博覽網址：https://foodexpopro.hktdc.com/tc
茶展網址：https://hkteafair.hktdc.com/tc

（特約）

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