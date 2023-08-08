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HGC環電全方位支援金融科技發展 助UA拓展領先數碼信貸業務

特約 08:00 2023/08/08

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HGC環球全域電訊（HGC環電）全面支援不同行業數碼轉型，提供多元化網絡及數碼方案，盡應企業的業務發展所需。其中，UA亞洲聯合財務（UA）與HGC環電合作無間，在HGC環電提供的數碼方案支持下，大力拓展領先業界的數碼信貸業務，善用新科技實現更高效、更創新的營運模式。

財務信貸行業競爭激烈，金融科技日新月異。作為現時全港擁有48間門巿的財務信貸品牌，如何開發多元化新產品，運用科技為客戶提供全面服務，打造嶄新、安全便捷的貸款新體驗，並提升公司整體營運效率，為UA數碼轉型的首要目標。UA亞洲聯合財務行政總裁及執行董事雷俊傑表示：「UA成立至今已經30年，拓展業務步伐從未停下，而信貸服務數碼化更是UA近年其中一個主要發展方向。HGC環電作為我們於轉型旅途上的緊密合作夥伴，其紮實及可擴展的網絡基礎設施，支援UA全線的數碼發展，讓我們可集中資源於核心業務上，並為UA持續的數碼科技發展藍圖上打好基礎。」

UA亞洲聯合財務行政總裁及執行董事雷俊傑表示，UA致力將最新的金融科技融入貸款服務，為客戶打造嶄新、安全便捷的貸款新體驗。

優質網絡基建  保障網絡安全

有賴HGC環電專業的一站式網絡託管、網絡安全及混合辦公室方案，讓UA能輕鬆數碼轉型。

HGC環電企業業務副總裁黃宇筠指出：「HGC環電兼具穩健的網絡基礎架構、專業的服務團隊及豐富的業界經驗，可靈活配合各行業的業務所需，為企業客戶度身訂造合適的網絡與數碼方案，達成各項業務發展目標。」HGC環電一方面從網絡基礎架構著手，優質光纖及無線網絡全面提升UA於網絡連接及數據傳輸的穩定性和可靠性，另一方面提供防毒、防黑客軟件等金融網絡安全方案，全面保障UA的網絡和數據。

黃宇筠補充：「HGC環電為UA提供一站式的全面專業技術支援，包括Wi-Fi、WAF、升級防火牆，以至防毒、防黑客軟件等網絡安全方案。隨著UA數碼轉型的推進，所面臨的網絡安全風險也愈來愈高。HGC環電協助UA確保數據和系統安全，充當UA最強後盾。」

HGC環電企業業務副總裁黃宇筠指出，HGC環電穩健的網絡基礎架構、專業的服務團隊及豐富的業界經驗，可靈活配合各行業的業務所需，為企業客戶度身訂造合適的網絡與數碼方案，達成各項業務發展目標。

創新數碼方案  改善業務營運

HGC環電深明UA日常營運的各項細節，因此推介適切的數碼方案和支援服務，包括移動應用程式開發、電子商務平台建設，以及智能客服等，協助UA實現數碼轉型和業務創新；同時開發大數據及機器學習（machine learning）應用，分析客戶資料，務求令UA更準確預測客戶的還款能力及違約風險。

UA力求創新，近年引入多項新科技及進行數碼變革，提高在風險控制和投資決策等各方面的能力，包括：

•　 分析客戶的財務記錄、信用評分和社交媒體數據，以提供最適合的貸款方案和利率
•　 機械人流程自動化（RPA）技術減少手動輸入和處理時間，提高準確性和效率，加快貸款審批和發布流程
•　 人工語音技術，如NLP（Natural Language Processing）分析客戶語音簡化貸款申請流程
•　 優化及改善手機應用程式和網頁的用戶體驗

展望HGC環電與UA的合作前景，黃宇筠稱：「未來HGC環電將繼續支持UA透過雲端遷移，將部分或全部業務應用和數據遷移至雲端平台，以降低IT基礎設施的成本和管理開支；同時逐步為UA更新和實施WAF、升級防火牆、入侵檢測和預防系統，以及加強加密技術，加強保障其客戶數據和系統的安全。」雷俊傑則期望：「通過我們與HGC環電的持續合作，進一步提升市場佔有率，增加客戶基礎，讓我們在金融服務領域繼續保持領先優勢。」

早前UA亞洲聯合財務榮獲HGC環電頒發「數碼技術卓越大獎」及「金融科技與創新大獎」，以表揚UA於數碼信貸服務行業的卓越成就。（由左至右） HGC環電ICT業務、技術方案及產品營運總裁黃振華、UA亞洲聯合財務首席資訊科技官孟俊威、UA亞洲聯合財務行政總裁及執行董事雷俊傑、HGC環電行政總裁郭詠邦、 HGC環電企業業務副總裁黃宇筠、UA亞洲聯合財務首席市場官甄振濤。

HGC環電企業客戶 遍及各行各業

作為具前瞻視野的電訊營辦商與ICT方案供應商，HGC環電憑藉在香港及國際市場擁有廣闊的網絡覆蓋及基礎設施，成功轉型為科技企業（Techco），力求以自身優勢結合豐富的數碼推展經驗，為各類型的商業客戶創造價值。

目前HGC環電的企業客戶遍及不同行業，除UA所屬的銀行及金融業外，並有來自政府部門、零售、製造、物流、運輸、建築、物業管理及教育等行業客戶，支援各行業數碼轉型。

（特約）

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