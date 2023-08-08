疫情之前，一些有小孩的中產朋友，都流行暑假帶全家人去外國參加私校的夏令營，都是作為以後把孩子送去外國讀書的準備。今年夏天，算是重新通關，理論上可以出國繼續這種行程，但據反映，好多家庭的簽證仍被卡住。譬如有上海朋友申請去法國，竟然都要排到十月才能辦理。帶孩子的則主要去英國和美國，簽證難之外，航班較以前少，機票仍很貴，整個行程沒有十萬二十萬元（人民幣，下同），一家三口都動不了身。

於是新興的選擇，是留在中國，除了去夏令營純玩那種性質，今年也流行一種研學遊。那種團的介紹有這些目標及行程：

清北暑假研學團，由清華、北大學霸、學長全程陪同指導，項目包括：深度參觀北大清華校園、遊覽打卡博物館、為未來考上名校提供寶貴意見、帶領青少年養成優等生活作息習慣，人均五千元至二萬元，不包到北京的交通。

聽起來，就是除常規的路綫及住宿安排外，加了一些北大、清華學生的經驗分享。但實際要去的地方，其實沒有太大的特殊獨家處理。因為那些校園遊，其實是人人都可進去（是的，現在內地的高校校園進出自由度還高），在大學內的湖邊，在不同教學樓外走走，沒有甚麼需特別申請。至於找來一些學生去分享就更容易，可能付他們一千幾百元就得，但宣傳上就包裝到可以有考入高等學府的錦囊一樣。

不知為甚麼，家長還真要在暑假內把孩子的時間表排得滿滿，參加研學團之外，另要各種興趣技能班（預先補習定下年要讀的書這個當然需要），今年流行的是劍擊和馬術，每個鐘五百元到一千元；再加上趁暑假做埋牙齒矯正兩、三萬元，一個暑假不出國都得花上十萬八萬元在孩子身上。